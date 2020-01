Самыми популярными спикерами Всемирного экономического форума в Давосе в 2020 году предсказуемо стали президент США Дональд Трамп и юная шведская экоактивистка Грета Тунберг. За пределами их выступлений повестка саммита в этот раз свелась к темам «капитализма заинтересованных сторон» (stakeholder capitalism), а также сближения бизнеса с государствами и некоммерческим сектором для решения главных глобальных проблем.





Американский Forbes поддержал эти дискуссии в рамках программы Imagination in Action, которую провел совместно с индийской IT-компанией Tata Consultancy Services (TCS), структурой Массачусетского института технологий MIT Connection Science и правозащитной организацией Global Citizen, которая в сентябре 2020-го представит Global Goal Live — крупнейший в истории форум на тему защиты прав человека. В Давосе партнеры организовали панельные обсуждения, чтобы выявить передовые идеи, изучить возможности новых платформ, технологий (прежде всего искусственного интеллекта и блокчейна) и обозначить принципы, на которых мир должен менять к лучшему. Среди спикеров Imagination in Action были представители самых разных сфер, от актрисы Приянки Чопра-Джонас и руководителя некоммерческого партнерства по вакцинации Gavi доктора Нгози Оконьо-Ивевалы до гендиректора Cisco Чака Роббинса и инвестора-миллиардера Пола Тюдора Джонса.





Ниже — восемь важных идей, взятых из почти восьми часов дискуссий наших гостей.





1. Ради роста экономики на 4% в год изучайте историю 1960-х. Хотя история помнит то десятилетие как годы активизма и борьбы, оно было еще и годами стремительного экономического развития. По словам Пола Тюдора Джонса, чтобы вернуть ту динамику, корпорациям необходимо отказаться от навязчивого беспокойства по поводу довольства их акционеров финансовыми результатами (воплощением этого подхода в 1980-х стал Милтон Фридман) и вернуться к более сбалансированному подходу, чтобы в первую очередь ценить сотрудников, клиентов и окружающую среду. «Пирог растет, его хватает и для вас, и для общества», — рассуждает Джонс, создатель рэнкинга самых социально справедливых американских компаний JUST Capital, который призван заставить корпорации соответствовать ожиданиям граждан от крупного бизнеса. (Примечание: Forbes USA является партнером JUST Capital, а я вхожу в совет директоров JUST Capital). «В 1960-х, когда прибыль частных компаний была вдвое меньше сегодняшней, ВВП рос вдвое большими темпами, чем на протяжении последних десяти лет», — констатирует Джонс. По его мнению, акцент на приоритетном положении акционеров ограничивает ресурсы правительства, подрывая политический дискурс.





«Вы можете улыбаться и хлопать в ладоши, но уже завтра окажетесь в ГУЛАГе»: автор Sapiens напугал Давос





2. Любая компания — это образовательная компания. Ханс Вестберг, гендиректор телеком-конгломерата Verizon, в своем визионерском выступлении назвал сотрудников важнейшим активом корпораций и подчеркнул, что для развития бизнеса жизненно важно поддерживать в коллективе лояльность и энтузиазм. Не ограничившись символическими заявлениями, топ-менеджер напомнил, что предоставляет 140 000 сотрудников возможности для постоянного обучения и развития. Ежеквартальные аттестации в Verizon позволяют убедиться, что все вовлеченные в этот процесс работники развиваются и «ощущают свою ответственность как лидеров».





3. Профсоюзы на страже персональных данных. «Компании вроде Google, Amazon и Walmart собирают данные, чтобы беспрепятственно эксплуатировать человеческий потенциал», — заявил Сэнди Пентленд, сооснователь проекта Imagination in Action (совместно с Джоном Вернером: оба они являются сотрудниками MIT Connection Science). Он сравнил право на безопасность личных данных в XXI веке с правами трудящихся в XIX веке. Новые кооперативы по защите данных позволят их членам противостоять натиску ИТ-гигантов в борьбе за распространение чувствительной персональной информации.





Фото из открытого доступа





4. Многополярность по-прежнему имеет ключевое значение. Мир охватила националистская лихорадка, однако Gavi, международный альянс по вакцинации населения, зародившийся в Давосе и отметивший на этой неделе двадцатую годовщину, демонстрирует, что проблемы, выходящие за пределы национальных границ, будь то пандемии, изменения климата или финансовые потрясения, требуют скоординированных усилий и сотрудничества на глобальном уровне. Gavi — невероятная история успеха: с 2000 года прививки благодаря этой организации получили 760 млн детей. Оконьо-Ивевала, глава Gavi, намерен добиться того, чтобы это число превысило миллиард. «Профилактика лучше лечения», — констатировал он. По словам Оконьо-Ивевалы, каждый доллар, потраченный на вакцины, позволяет сэкономить $54 на здравоохранении, не говоря уже о человеческом капитале.





5. Жертвовать надо на протяжении всей жизни. Чтобы покрыть возникающий каждый год дефицит в $350 млрд, ввергающий в нищету миллионы людей по всему миру, сверхсостоятельным гражданам придется отдавать больше. Изящное решение: каждый миллиардер мог бы ежегодно жертвовать 5% состояния — учитывая, что большинство магнатов становятся богаче на 7% в год, это даже не затормозит прирост их капиталов. «Величайший дар — это идея того, что вы можете изменить жизни миллионов людей», — говорит Крис Стэдлер, управляющий директор фирмы по управлению капиталом CVC и руководитель инициативы Global Citizen (Forbes и Global Citizen договорились совместно проводить исследования благотворительности в 2020 году).





«Это эпидемия цифрового аутизма»: о чем доктор Курпатов и йог Садхгуру рассказали на завтраке Сбербанка в Давосе





6. У искусственного интеллекта (ИИ) должно быть искусственное сердце. Страхи Илона Маска по поводу ИИ не беспочвенны. Но если человечеству удастся сохранить контроль над развитием технологии и заставить ее работать на общественное благо, цель оправдает средства. «Технологии определяют границы наших возможностей, а от этого зависят нормы и практика», — рассуждает Томми Николас, сооснователь и гендиректор компании Alloy, которая внедряет ИИ в финтех-секторе.









7. Равенство ведет к процветанию. ОАЭ наделены богатыми природными ресурсами, но даже с учетом этого оказались значительно успешнее большинства других стран с обширными нефтяными запасами благодаря либеральной торговой политике и готовности задействовать потенциал своего народа. «У нас как у малого народа была мечта, — говорит Мохаммед аль-Гергави, министр по делам государственного управления и будущего ОАЭ. — Я учился в третьем классе, когда впервые увидел флаг. У нас даже не было университета. Мы искали правительственных служащих, у нас было всего 45 выпускников университетов и только пять женщин. Мы были страной-стартапом». Сегодня женщины составляют две трети от числа государственных служащих, половину от числа членов национального собрания и треть кабинета министров ОАЭ. Экономика стремительно развивается без тех сложностей, которые встречаются во многих других странах региона.





8. Поколение Z может добиться перемен. Люди вроде Греты Тунберг, Малалы Юсуфзай и Эммы Гонсалес не сумасшедшие, уверяет Приянка Чопра-Джонас, которая поддерживает инициативы Global Citizen и ЮНИСЕФ и рассказывает о них своим 100 млн подписчиков. «В 15 лет мне не хватило бы храбрости на подобное, — признается актриса. — Это невероятно, каким влиянием обладают эти девочки <...> капли воды образуют океан».





Перевод Натальи Балабанцевой