Вопрос компенсации Минску за "грязную нефть" подвис

Он также сообщил, что переговоры "Транснефти" и "Роснефти" по компенсации за "грязную нефть" носят предварительный характер.





Токарев также рассказал агентству, что вопрос компенсации Беларуси за "грязную нефть" находится в подвешенном состоянии, "Транснефть" ждет документальных подтверждений размера ущерба. Он также сообщил, что переговоры "Транснефти" и "Роснефти" по компенсации за "грязную нефть" носят предварительный характер.





По словам Токарева, "Транснефть" продолжает консультации с польскими партнерами и "Сургутнефтегазом" по компенсациям за "грязную нефть".





Как сообщалось, посол РФ Дмитрий Мезенцев заявил журналистам, что Россия ждет от Беларуси подтвержденных документов об ущербе от "грязной нефти" для выплаты компенсации. "Договоренности все состоялись. В Москве ждут подтвержденных документов о том ущербе, который был нанесен", - сказал Мезенцев.





Он отметил, что выплаты будут произведены в соответствии с представленными российской стороне документами совместного, по сути, экспертного обсуждения. "Самое главное, что подход сторон - согласиться с доказательными предложениями белорусской стороны - поддержан и министерством энергетики, и теми хозяйствующими субъектами, которые являются партнерами белорусских коллег", - подчеркнул Мезенцев.





В прошлом году Минск неоднократно заявлял о претензиях на финансовую компенсацию издержек, которые понесли НПЗ и система магистральных нефтепроводов в связи с поставками из РФ загрязненной хлорорганикой нефти. Поставки грязной нефти были обнаружены 19 апреля прошлого года. Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая. Транзит нефти в Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Беларусь начаты 9 июня. Вытеснение загрязненной нефти в территории Беларуси продолжалось до 23 июля, всего на территорию РФ было вытеснено более 1,3 млн тонн некондиционной нефти.





Как сообщалось, в июне 2019 года концерн "Белнефтехим" направил в министерство энергетики России предварительную оценку потерь от поставки в Беларусь загрязненной хлоридами нефти. Сумма потерь в сообщении не указывалась.





Также сообщалось, что оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" и ОАО "Нафтан" - выставляют финансовые претензии к поставщикам за поставку нефти, не соответствующей условиям договора.