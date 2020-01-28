По данным Главного статистического управления Витебской области за 11 месяцев 2019 года предприятия сельского хозяйства региона направили на погашение кредитов банков и займов 259 300 000 рублей, что составило 17,8% от выручки. Таким образом, в среднем за месяц на погашение задолженности выплачивалось около 23 600 000 рублей.





Агропромышленный комплекс Витебской области на сегодняшний день накопил 3 000 000 000 рублей долгов, такую цифру озвучил 28 января на совещании у Лукашенко премьер-министр Сергей Румас.





Нехитрый расчет показывает, что, при сохранении прежних темпов погашения задолженности, сельскому хозяйству Витебской области потребуется десять с половиной лет, чтобы рассчитаться с существующим долгом.





Сельскохозяйственные организации региона за прошлый год произвели продукции на 2 059 200 000 рублей. За одиннадцать месяцев выручка от ее реализации принесла 1 456 740 000 рублей, чистая прибыль сельхозорганизаций за это же время составила 58 400 000 рублей.