В настоящее время сотрудниками Налоговой службы США выявлена преступная сеть, причастная к незаконному возврату налогов на общую сумму более 50 млн долларов США. К ней имеют отношение несколько жителей постсоветских стран, с которыми контактировал один из обвиняемых по уголовным делам, находящимся в производстве Следственного комитета Беларуси.





Белорусскими следователями проведен допрос обвиняемого в присутствии представителей ФБР и Налоговой службы США





Расследование уголовных дел продолжается, в рамках которого правоохранители Беларуси и США не прекращают обмен информацией.