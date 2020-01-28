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С налоговыми махинациями белорусы дошли до Америки: Следственный комитет провел допрос обвиняемого в присутствии представителей ФБР и Налоговой службы США

В центральном аппарате Следственного комитета Беларуси 21-23 января проводился ряд совместных мероприятий с представителями Федерального бюро расследований и Налоговой службы США.

В настоящее время сотрудниками Налоговой службы США выявлена преступная сеть, причастная к незаконному возврату налогов на общую сумму более 50 млн долларов США. К ней имеют отношение несколько жителей постсоветских стран, с которыми контактировал один из обвиняемых по уголовным делам, находящимся в производстве Следственного комитета Беларуси.

Белорусскими следователями проведен допрос обвиняемого в присутствии представителей ФБР и Налоговой службы США

Расследование уголовных дел продолжается, в рамках которого правоохранители Беларуси и США не прекращают обмен информацией.
АФН
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