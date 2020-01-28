Ярошук написал, что на даче директора Слуцкого сахарного комбината Николая Прудника произвели обыск.





«Постановление на обыск, подписанное генеральным прокурором, гласит, что Николай Прудник подозревается в злоупотреблении служебным положением и многократных фактах получения взяток в особо крупных размерах», — уточнил глава БКДП.





Напомним, что официальные органы на сей счет упорно молчат. На заводее говорят, что директор в отпуске. А неофициально известно, что Прудника сняли во время спецоперации с самолета «Белавиа», который на подлете к Вроцлаву развернулся и сел в в аэропорту Гродно.



