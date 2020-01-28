Белорусы чаще открывают валютные депозиты, чем рублевые

По данным на начало 2020 года, доля валютных вкладов составляет 60,6%. Это на 10,3% меньше, чем в 2016 году (70,9%).





Денежно-валютная и сопутствующая коммуникационная политика Нацбанка, начиная с 2015 года, нацелена «на восстановление доверия к национальной валюте и Национальному банку как институту, который способен выполнять взятые на себя обязательства и нести ответственность за принимаемые решения».





За прошедшие годы удалось удалить макроэкономические дисбалансы и поддерживать макроэкономическую сбалансированность. Нацбанк старается обеспечить стабильно низкую инфляцию и поддержать покупательскую способность национальной валюты, сказал Сергей Калечиц.





Кроме того, Национальный банк ввел регламентированное рассмотрение вопросов по изменению ставки рефинансирования, а также ставок по постоянно доступным инструментам регулирования ликвидности банков. На сайте Нацбанка стало публиковаться все больше информации по текущему состоянию экономики.





По словам заместителя председателя правления Национального банка, именно комплексный подход стал причиной успешного снижения уровня валютизации экономики.