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Неофициально: по "сахарному делу" уже задержаны 11 человек и задержания продолжаются

Ни одно силовое ведомство до сих пор не прокомментировало, почему в пятницу развернули самолет Минск-Мюнхен и куда пропали директора всех сахарных заводов.

Однако, по данным источников TUT.BY, на прошлой неделе было задержано 11 человек.

— В конце прошлой недели по этому делу было задержано 11 человек, — сообщили TUT.BY два не связанных между собой источника и уточнили, дело расследует Комитет государственной безопасности.

В комитете «комментариев для СМИ» по-прежнему нет.

Еще вчера, 27 января, на Скидельском сахарном комбинате рассказывали, что директор Дмитрий Егоров «уехал в Минск» на совещание. Сегодня на работе его тоже нет. На вопрос, где Дмитрий Владимирович, в приемной ответили:

— Не знаю, не могу ничего сказать.

По информации источника TUT.BY, задержания по уголовному делу о коррупции продолжаются: вчера наручники надели на нескольких сотрудников Скидельского сахарного завода — якобы по подозрению в получении взятки. Но на самом предприятии эту информацию не подтверждают:

— Никаких задержаний не было.

Напомним, пропажу-задержание всех четырех директоров сахарных комбинатов до сих пор официально никто не комментирует. Известно лишь, что в пятницу, 24 января, директор Городейского комбината Михаил Криштапович летел на отдых, но самолет Минск-Мюнхен развернули возле Вроцлава. 


Криштаповича сняли с борта в Гродно. В понедельник выяснилось: в пятницу «улетел в отпуск» также и директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, с рабочего места пропал директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов, а также «в Минск уехал» Дмитрий Егоров, который возглавляет завод в Скиделе.

По данным источника TUT.BY, фигурантом «сахарного дела» является и руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов. Журналисты пытались связаться с ним в понедельник и во вторник, но его на рабочем месте нет.
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