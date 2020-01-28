Неожиданно: Philips прекратит выпускать бытовую технику









«За последние годы мы значительно улучшили показатели подразделения бытовой техники, которое стало важной частью Philips. Тем не менее этот бизнес не вписывается в стратегическое видение нашей компании как мирового лидера в сфере медицинских технологий»,— приводятся в сообщении слова генерального директора компании Франса ван Хоутена.





По итогам 2019 года производство бытовой техники принесло Philips выручку в размере €2,3 млрд. В целом компания завершила год с показателем выручки €19,5 млрд и чистой прибыли €1,17 млрд (+6,5% по сравнению с 2018 годом).