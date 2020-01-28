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Еще один задержанный по "сахарному делу"? "Пропал" глава Белорусской сахарной компании

«Пропал» руководитель Белорусской сахарной компании, которую учредили сахарные заводы.

Еще один задержанный по "сахарному делу"? "Пропал" глава Белорусской сахарной компании
По неподтвержденным данным, Дмитрий Кириллов был задержан в рамках «сахарного дела». В московском офисе отвечают, что директор уехал в командировку еще на прошлой неделе.

Пропажу-задержание всех четырех директоров сахарных комбинатов до сих пор официально никто не комментирует. Известно лишь, что в пятницу, 24 января, директор Городейского комбината Михаил Криштапович летел на отдых, но самолет Минск — Мюнхен развернули возле Вроцлава. 

Криштаповича сняли с борта в Гродно. В понедельник выяснилось: в пятницу «улетел в отпуск» также и директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, с рабочего места пропал директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов, а также «в Минск уехал» Дмитрий Егоров, который возглавляет завод в Скиделе.

По данным источника TUT.BY, фигурантом «сахарного дела» является и руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов. Мы пытались связаться с ним в понедельник и во вторник, но его на рабочем месте нет.

— Он в командировке, улетел в Минск на прошлой неделе, — ответили в московском офисе компании.

На наши вопросы о том, есть ли с ним связь, в компании не отвечают.

«Белгоспищепром» ситуацию никак не комментирует.

— Мы сами абсолютно ничего не знаем, — ответили в приемной.

— Говорят, пропал руководитель сахарной компании Кириллов.

— Вы серьезно? В концерне этого не знают.

На вопрос, может ли «Белгоспищепром» связаться с Дмитрием Кирилловым по телефону, на том конце провода ответили, что «таких поручений руководитель не давал».


Как указано на сайте Белорусской сахарной компании, это «успешно развивающаяся компания, реализующая сахар-песок белорусского производства». Учредители компании — четыре сахарных завода: Городейский комбинат, Скидельский, Слуцкий сахарорафинадный комбинат и Жабинковский.

«Белорусская Сахарная Компания» сотрудничает со многими крупнейшими дилерами и трейдерами на российском рынке, что позволяет охватывать широкий круг потребителей. 

В настоящее время мы успешно сотрудничаем с более 40 крупными компаниями во многих регионах России. Компания является эксклюзивным импортером и дистрибьютором продукции СОАО «Коммунарка» на территории Российской Федерации", — написано на официальном сайте.
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