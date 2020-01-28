Лукашенко - о списании долгов АПК: Долг платежом красен!
Сегодня у Лукашенко совещание по ситуации в АПК Витебской области.
"Мы давно говорили, что сельское хозяйство Витебской области нужно модернизировать. Но ни один из составов правительства дальше разговоров не пошёл. Главный нерешенный вопрос - что мы будем возделывать в Витебской области, зоне критического земледелия?", - поставил перед правительством вопрос Лукашенко.
"Всем нужно напрячься и работать! У нас разные люди есть, но всем нужно это понять. Тех, кто ещё этого не понял - заставить работать. Но железное при этом правило - вовремя платить зарплату! И помогать тем, кто нуждается, многодетным семьям, например", - заявил Лукашенко на совещании.
Во время совещания Лукашенко также прокомментировал предложения премьер-министра Сергея Румаса по модернизации АПК области:
"Речи о списании долгов быть не может! Сергей Николаевич, вы же банкир, а предлагаете такое. Долг платежом красен! Речь может идти только о какой-то отдушине, чтобы могли свежего воздуха глотнуть. И каждый год — контроль программы. Чтобы люди достойно жили, растили детей", — цитирует Лукашенко Пул первого.
12:06 28/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение