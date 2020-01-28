Лукашенко - о списании долгов АПК: Долг платежом красен!

"Мы давно говорили, что сельское хозяйство Витебской области нужно модернизировать. Но ни один из составов правительства дальше разговоров не пошёл. Главный нерешенный вопрос - что мы будем возделывать в Витебской области, зоне критического земледелия?", - поставил перед правительством вопрос Лукашенко.





"Всем нужно напрячься и работать! У нас разные люди есть, но всем нужно это понять. Тех, кто ещё этого не понял - заставить работать. Но железное при этом правило - вовремя платить зарплату! И помогать тем, кто нуждается, многодетным семьям, например", - заявил Лукашенко на совещании.