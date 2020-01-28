По пунктам. Что странного в «сахарном деле»

Вот уже более суток прошло с момента, когда появилась информация о возможном задержании «сахарных» директоров, а ясности так и не прибавилось. В этой связи, естественно, множатся слухи и появляются всевозможные догадки, пишет gazetaby.com

Официальные власти не спешат проливать свет. А то, как развиваются события, дают право предполагать, что в этой истории все значительно сложнее. И вот, что наталкивает на эту мысль.

Почему такая секретность?

Заметим, что молчат в этом деле буквально все. Молчат правоохранительные органы: ни МВД, ни КГБ, ни СК не могут «ни подтвердить, ни опровергнуть информацию». Молчат на предприятии, заявляя, что ничего не знают и директор то ли «в отпуске», то ли «куда-то уехал», то ли «неизвестно где», хотя у проходных в неофициальных беседах шепчутся, что очень даже известно где.





Молчат родственники предполагаемых задержанных. Молчит даже Погранкомитет (предположительно двух директоров — руководителя Городейского комбината Михаила Криштаповича и главу Слуцкого сахарорафинадного комбината Николая Прудника сняли с самолета).





Молчат и сами директора. Ведь будь они в местах, откуда можно подать голос, они наверняка сделали бы это. Как, например, директор «Могилевхимволокно» Петр Рудник, которого журналисты по ошибке причислили к задержанным.





Но нет, все молчат. Что дает право думать, что нам все же не показалось.





Но к чему такая секретность? Неужели мало у нас было дел с задержанием высокопоставленных руководителей, о которых тут же информировали общественность?









Все это говорит о том, что в этом деле есть какая-то особенность, и оно вряд ли будет очередным банальным делом о коррупции.

Зачем снимали с самолета?

И снова-таки, к чему такая спешка? Зачем понадобилось разворачивать целый самолет, чтобы снять с рейса двух директоров? Неужели нельзя было подождать, пока они вернутся, или задержать их до вылета?





Обстоятельства, о которых рассказывали пассажиры рейса, говорят, что задержанные явно не собирались куда-то бежать из страны. «Они культурно отдыхали. Им было весело, немного шумно, но все в рамках приличия», — рассказывали очевидцы.





Из этого можно сделать вывод, что дело явно не терпело отлагательств. Ориентировка поступила срочно — отступать было некуда.

Кто дал распоряжение?

Тут-то как раз все более-менее ясно. Решения о задержаниях высоких должностных лиц, да еще и в конкретной отрасли мог дать лишь один человек.





— Думаю, информация попала к Лукашенко. А без него такие решения не принимаются. Вот всех вместе могли и замести, — отмечал в интервью «Салідарнасці» экономист Ярослав Романчук, сравнивая «сахарное дело» с «Минздравгейтом».





Впрочем, Александр Лукашенко пока на этот счет не высказался.

Что не так с сахарными заводами?

Если кратко, то все не так. Три из четырех сахарных комбинатов работают с убытками. Экономическая ситуация на предприятиях откровенно плохая.





Городейский сахарный комбинат, согласно отчета за 2018 год, в «чистых убытках» на 26,7 миллиона рублей. На 20 миллионов уменьшился и собственный капитал предприятия. Скидельский сахарный комбинат за 2018 год имеет чистые убытки на 10 миллионов рублей, а за 2017 год имел их на 18 миллионов. Имеет к тому же на 122 миллиона кредитов. Жабинковский сахарный завод 2018 год завершил с убытками в 16,8 миллиона при долгах в 217 миллионов. И только Слуцкий сахарорафинадный комбинат в 2018 году чуть держится на плаву — сработал в плюс на 15 миллионов рублей.





Между тем все эти четыре сахарных завода имеют большие аппетиты к освоению бюджета. Последние годы власти оказывают им всяческую господдержку. В частности, правительство предоставляет банкам гарантии в погашении основной суммы долга по кредитам, выдаваемым предприятиям на приобретение свеклы. Кроме того, для заводов снизились закупочные цены на сырье и природный газ.





Кстати, среди версий о возможном задержании директоров Ярослав Романчук привел конкуренцию за бюджетные вливания.





— Кто-то из руководителей мог слить компромат на конкурентов. Силовики взяли под козырек, — отмечает экономист.









Есть еще один любопытный нюанс: заводы продают свой сахар в Россию в два раза дешевле, чем у себя дома белорусам.

Что говорят люди?

Естественно, все эти нюансы и загадочные обстоятельства не могли не породить разного рода разговоров. Люди активно обсуждают ситуацию. Вот какие комментарии можно встретить на дискуссионной площадке talks.by:





«Главные луканомисты при помощи силовиков выясняют, почему отечественный сахар дороже российского! Объявлен принудительный «сбор» всех руководителей сахарного производства!»





«Дело врачей раскрыто — лекарства подешевели? На очереди — сахар».





«Понятно лишь одно, что происходит что-то серьёзное с сахарными заводами».





«Что за страна? Исчезло 4 человека — и никакой информации».





«В стране раскрывается заговор «сахарной» мафии?





«Заговор сахарной мафии — это когда российский сахар здесь могут продавать за 0,90 копеек для людей, но нет, мы попросим искусственно установить цену на 1,5 рубля за кило».





«Можно любого директора или прочих чиновников сажать не задумываясь. Хоть что-нибудь да накопают. Был бы человек и желание».





«Вот прямо так всех надо было хватать и с самолета снимать? Это мы так демонстрируем, какой у нас хороший инвестиционный климат?»





«Это еще выборы не начались, а уже побежали с тонущего корабля?»





«И вот что главное: все — назначенцы президента».



