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Лондон перестал быть финансовым центром мира. Причина - Brexit

Лондон потерял статус главного финансового центра мира, свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании Duff&Phelps Global Regulatory Outlook.




Большинство опрошенных представителей финсектора (56%) назвали финансовым центром Нью-Йорк.

Доля тех, кто считает финансовой столицей мира Лондон, упала на 20 процентных пункта и составила 36%.Всего 22% респондентов считают, что Лондон останется крупнейшим финансовым центром в течении ближайших пяти лет. 

Причиной этого исследователи называют Brexit и связанную с ним неопределенность, которая преследовала Великобританию три года с момента референдума.

Аналитики прогнозируют, что вскоре лидерство от Нью-Йорка перейдет к мегаполисам Азии - Гонконгу, Шанхаю и Сингапуру.

В исследовании приняли участие 245 топ-менеджеров из сферы управления активами, банковских и других финансовых компаний мира.
Liga.net
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