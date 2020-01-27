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«Белкоопсоюз» продает большой комплекс зданий в Минске. Хотят 9 миллионов долларов

Крупный государственный торговый оператор «Белкоопсоюз» за 19,5 миллиона рублей продает комплекс зданий недалеко от «Гиппо» в Серебрянке. Торги объявлены на площадке «БУТБ-Имущество».

Комплекс зданий расположен во 2-м Велосипедном переулке, 30 и включает в себя 10 капитальных строений. Раньше там располагалось предприятие «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза», которое занимается экспортом и импортом товаров. Но оно переехало в Колядичи.

Судя по всему, поэтому здания во 2-м Велосипедном переулке и решили продать. Начальная цена — 19 555 440 рублей, или около 9,3 млн долларов. Общая площадь — 18,1 тысячи квадратных метров плюс система канализации, теплотрасса с теплопунктом, наружный водопровод и наружные электросети. Помимо зданий и инженерной инфраструктуры, потенциальному покупателю предоставляется право постоянного пользования земельным участком площадью 2,4462 га.

Но выставленная на продажу недвижимость имеет обременения: договоры ипотечного кредитования Белагропромбанком и договоры залога с Беларусбанком. Кроме того, в отношении земельного участка действует запрет на совершение регистрационных действий.

Электронные торги назначены на 24 февраля. Прием заявлений заканчивается 18 февраля.
TUT.by
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