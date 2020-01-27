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Латвия уже готова инвестировать в терминал под перевалку нефти для Беларуси

Решение Беларуси закупить партию норвежской нефти вызвало повышенный интерес к данному вопросу со стороны властей Латвии, заявивших о готовности инвестировать деньги в строительство терминала под перевалку грузов для Беларуси, включая нефть и нефтепродукты.

При этом латвийских чиновников не смущает тот факт, что речь идет всего лишь о пробной партии.

«Было бы очень хорошо, если бы в собственности государства находился какой-нибудь из терминалов, потому что Беларусь привыкла работать с государственными гарантиями и структурами, находящимися в собственности государства. Если иначе не получится, нужно смотреть, куда инвестировать государству, чтобы обеспечить поток грузов», - заявил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, передает ТАСС.

По словам главы Минтранса, у латвийских портов есть техническая возможность переваливать нефтепродукты и нефть для Белоруссии в обоих направлениях. Однако все портовые терминалы сейчас находятся в частных руках, и решения принимаются исходя из интересов бизнеса.
АФН
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