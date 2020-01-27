Скидельский сахарный завод, архивное фото





По данным источников белорусских независимых СМИ, задержаны руководители всех четырех сахарных заводов страны. КГБ и другие силовые ведомства пока не комментируют сообщения в прессе.





По мнению экономиста Ярослава Романчука, дело директоров сахарных заводов, если оно подтвердится официально, может пополнить череду громких скандалов последних лет:





— У нас уже был «Минздравгейт», когда десятки человек схватили, прокуратура заговорила о коррупции, процветающей на протяжении более десяти лет. Было дело «Белнефтехима», в аграрном бизнесе. Теперь дошла очередь и до сахарной монополии.





Эксперт напомнил, что все четыре сахарных завода объединены в монополию посредством «Белорусской сахарной компании». И дал им достаточно нелесную характеристику:





— Эти заводы продают свой сахар в Россию в два раза дешевле, чем у себя дома белорусам. У них нет четкой и выразительной стратегии развития. Но есть аппетит к освоению бюджета.









Романчук подчеркивает, что в данной сфере существует конкуренция за бюджетные вливания, что и могло привести в результате к возможным задержаниям руководителей заводов:





— Кто-то из руководителей мог слить компромат на конкурентов. Силовики взяли под козырек. Думаю, информация попала к Лукашенко. А без него такие решения не принимаются. Вот всех вместе могли и замести.