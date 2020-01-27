Романчук: У нас уже было "дело медиков", дошла очередь и до сахара
Независимый экономист Ярослав Романчук в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал о причинах возможного задержания руководителей сахарных заводов.
Скидельский сахарный завод, архивное фото
По данным источников белорусских независимых СМИ, задержаны руководители всех четырех сахарных заводов страны. КГБ и другие силовые ведомства пока не комментируют сообщения в прессе.
По мнению экономиста Ярослава Романчука, дело директоров сахарных заводов, если оно подтвердится официально, может пополнить череду громких скандалов последних лет:
— У нас уже был «Минздравгейт», когда десятки человек схватили, прокуратура заговорила о коррупции, процветающей на протяжении более десяти лет. Было дело «Белнефтехима», в аграрном бизнесе. Теперь дошла очередь и до сахарной монополии.
Эксперт напомнил, что все четыре сахарных завода объединены в монополию посредством «Белорусской сахарной компании». И дал им достаточно нелесную характеристику:
— Эти заводы продают свой сахар в Россию в два раза дешевле, чем у себя дома белорусам. У них нет четкой и выразительной стратегии развития. Но есть аппетит к освоению бюджета.
Романчук подчеркивает, что в данной сфере существует конкуренция за бюджетные вливания, что и могло привести в результате к возможным задержаниям руководителей заводов:
— Кто-то из руководителей мог слить компромат на конкурентов. Силовики взяли под козырек. Думаю, информация попала к Лукашенко. А без него такие решения не принимаются. Вот всех вместе могли и замести.
16:01 27/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение