Смертельный взрыв

Напомним, взрыв в одном из цехов "Могилевдрева" произошел 25 сентября 2018 года около 18:30. В результате ЧП пострадали семь человек. Одна из работниц предприятия, 53-летняя женщина, позже скончалась в больнице.





Остальные пострадавшие получили различные травмы, двум из них причинены тяжкие телесные повреждения. Помимо этого, ущерб нанесен оборудованию и зданию мебельного цеха. Его оценили 23 тысячи рублей.





По факту смертельного взрыва возбудили уголовные дела. Ход расследования лично контролировал председатель Следственного комитета Иван Носкевич.









Что привело к трагедии

В ходе расследования эксперты выяснили, что привело к взрыву. Выяснилось, что в 2013 году был модернизирован мебельный цех №3, в котором по проекту предусматривалось использование взрывопожаробезопасных лаков на водной основе.





"В 2016 году УП "БР Консалт" инициировано объединение мебельных цехов №1 и №3 в один. В 2017 году исполнявший обязанности генерального директора ОАО "Могилевдрев" главный инженер предприятия дал указание объединить данные цеха, при этом не обеспечил проведение необходимых процедур, внесение изменений в проектную документацию и выполнение мероприятий по обеспечению взрывопожарной безопасности.





После объединения в мебельном цехе №3 стали использовать взрывопожароопасные нитролаки, на которые не была рассчитана система вентиляции", - рассказали в СК.





Эти и другие нарушения повлекли за собой образование и накопление взрывоопасной паровоздушной смеси внутри воздуховодов вентиляционной системы и окрасочных кабин 25 сентября 2018 года.





Это привело к химическому самовозгоранию лакокрасочных материалов, возникновению пожара с воспламенением и последующим взрывом топливно-воздушной смеси.





"Помимо главного инженера, исполнявшего обязанности генерального директора, ответственным за выполнение требований правил пожарной безопасности и охраны труда являлся начальник мебельного цеха предприятия. Он также был ответственным за исправное техническое состояние и эксплуатацию технологического оборудования, вентиляционных систем в мебельном цехе, однако, более года не принимал мер для устранения нарушений", - пояснили в Следственном комитете.





По словам следователей, заместитель директора по техническим вопросам УП "БР Консалт" знал о проведенном в 2017 году объединении мебельных цехов, но не проконтролировал выполнение должностными лицами ОАО "Могилевдрев" необходимых мер безопасности.





"При этом он должен был и мог выявить имеющиеся нарушения и принять меры к их устранению в силу возложенных на него служебных обязанностей", - подчеркнули в СК.









Будут судить

В отношении 38-летнего бывшего главного инженера, исполнявшего обязанности гендиректора, и 46-летнего бывшего начальника мебельного цеха ОАО "Могилевдрев" возбуждено дело по части 3 статьи 304 Уголовного кодекса Беларуси ("Нарушение правил пожарной безопасности"). Замдиректора по техническим вопросам УП "БР Консалт" предъявлено обвинение по статье 428 ("Служебная халатность").





Все обвиняемые дали подписку о невыезде.