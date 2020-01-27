Российский рубль продолжил падение. Евро и доллар подорожали

По итогам прошлой недели значение корзины валют снизилось на 0,90%, но оставалось на 0,07% выше уровня начала года. Сегодня крепнущий белорусский рубль опустил цену валютной козины ниже этого уровня.





Курс доллара вырос на 0,0071 BYN до 2,1201 BYN/USD.





Доллару сегодня удалось прервать серию из семи последовательных снижений, за время который он подешевел на 0,0118 BYN. До максимума за 9 месяцев американской валюте не хватило всего 0,0047 BYN.





Кус евро поднялся на 0,0051 BYN до 2,3390 BYN/EUR. Европейской валюте удалось прервать серию из шести снижений на общую сумму 0,0353 BYN и покинуть минимум за месяц.





Курс российского рубля рухнул сразу на 0,0198 BYN до 3,3982 BYN/100 RUB — минимума за 34 дня.





За последние десять торговых сессий курс российской валюты обвалился в общей сумме на 0,0689 BYN. Сегодня стоимость сотни российских рублей вернулась к уровню начала года.





Итоги недели 20—24 января на валютном рынке Беларуси

Всю прошлою неделю белорусский рубль ежедневно дорожал ко всем валютам. Единственное исключение было сделано для российского рубля, который в пятницу немного укрепился, но всё равно завершил неделю в красной зоне:





доллар стал дешевле на 0,0098 BYN (−0,46%);

евро обвалился на 0,0295 BYN (−1,25%);

сотня российских рублей упала в цене на 0,0349 BYN (−1,01%);

корзина валют стала легче на 0,90%.





Центробанк России

Российский рубль дешевеет на фоне обвала цен на нефть до минимума за 3,5 месяца. Так, ЦБ РФ принял решение поднять официальный курс доллар на завтра сразу на 53 копейки до 62,3380 российских рублей — максимума за месяц.





Официальный курс евро на завтра вырос на 49 копеек до 68,7775 российских рублей — максимума за две недели.





Итоги прошлой недели на валютном рынке РФ

доллар подорожал на 27 копеек (+0,44%);

евро подешевел на 24 копейки (−0,36%).