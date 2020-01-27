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Нацбанк раскритиковал бизнес-планы белорусских предприятий

Из-за плохой стратегии предприятия не получают должную отдачу от кредитов, считают в НББ.

Национальный банк Беларуси серьезно обеспокоен сохраняющимся значительным уровнем закредитованности госпредприятий на фоне недостаточной проработки ими своих бизнес-планов. Это существенно ограничивает возможности более высоких темпов рыночного кредитования. Этот вопрос обсуждался на расширенном заседании правления Нацбанка.

Как заявил зампред НББ Сергей Калечиц, если бы ранее полученные предприятиями кредиты давали запланированную в их бизнес-планах отдачу, то высокой (относительно выручки) кредитной нагрузки не было бы. «Сегодня экономика не обеспечивает достаточную отдачу от получаемых в виде кредитов финансовых ресурсов. Накопленный к настоящему времени объем инвестиционных ошибок с привлечением банковского кредита значителен», — констатировал он.

Реструктуризация задолженностей предприятий сильно не помогает и имеет лишь временный эффект, говорит Калечиц.

Что можно сделать в сложившейся ситуации? «Глобально решить проблему нормального функционирования могут лишь сами предприятия путем адекватной оценки своего бизнеса, финансовых потоков, финансового положения в целом с применением норм МСФО и принятия на этой основе необходимых управленческих решений», — считает Сергей Калечиц.
Officelife.media
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