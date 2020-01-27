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В Беларуси более 1,5 тыс. га земель сертифицировано для выпуска органической продукции

В Беларуси для производства органической продукции сертифицировано более 1,5 тыс. га сельскохозяйственных земель, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"Более 1,5 тыс. га сельскохозяйственных земель сертифицировано и произведено около 2,6 тыс. тонн и 300 литров органической продукции", - говорится в сообщении министерства.

По информации Минсельхозпрода, в настоящее время производством органической продукции в Беларуси занимается порядка 29 субъектов хозяйствования, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан, сельхозорганизации. Ведется оно в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях.

Как сообщалось, в Беларуси в ноябре 2019 года вступил в силу закон "О производстве и обращении органической продукции". Документ  разработан  с учетом международного опыта развития органического сельского хозяйства в странах ближнего и дальнего зарубежья. Его целью является развитие производства органической продукции в республике.

"План мероприятий, разработанный в целях реализации закона, и предусматривающий конкретные шаги по разработке нормативных правовых актов и принятию других необходимых мер для развития органического сельского хозяйств,  выполнен в полном объеме", - отметили в Минсельхозпроде. 
Интерфакс
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