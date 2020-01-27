В России названы автомобили, которые никто не хочет покупать

"Известия" составили список наименее популярных автокомпаний страны, основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России. В него вошли производители, которые, несмотря на присутствие на российском рынке, не смогли за год продать больше тысячи машин. С большой долей вероятности этот год для них будет последним на российском рынке, пишут "Известия".

На дне продаж

Открывает список аутсайдеров российского рынка легковое подразделение компании Fiat. Из числа европейских легковушек Fiat у компании в России продаются минивэн Doblo Combi, хетчбэк 500 и пикап Fullback. Без учета сегмента легкой коммерческой техники суммарно за год компания реализовала 433 автомобиля. У компании Fiat нет российского производства, соответственно никаких преференций и субсидий, в том числе по утилизационному сбору, итальянцы не имеют. Логично, что это сказывается на цене продукции и, как следствие, спросе.





Не лучшим образом дела идут и у американского Cadillac. Некогда популярный в России бренд с началом кризиса, вызванного падением рубля, резко снизил продажи в стране. Сейчас Cadillac предлагает только три модели: седан CT6, кроссовер XT5 и внедорожник Escalade. В 2019 году американские понятия о роскоши поддержали лишь 975 (-17%) клиентов.









Компания Isuzu продает в России пикап D-Max, за год, по данным АЕБ, было реализовано всего 285 пикапов. Впрочем, незначительные результаты D-Max никоим образом не влияют на положение самой Isuzu в России, поскольку ее главный товар - грузовики разного тоннажа - продается довольно успешно.





После резкого схлопывания продаж автомобилей А-класса немецкая марка Smart была в числе немногих компаний, которые успешно торговали в этом непопулярном у россиян сегменте авторынка. В 2019 году ее продажи составили 746 машин, что на 8% выше результата 2018 года. Тем не менее показатели могли быть лучше, если бы Daimler, владеющий этим производителем, не принял решение отказаться от выпуска Smart в нынешнем виде. Немцы решили, что выгоднее будет под этим брендом наладить выпуск электрокаров.

Тачка по-пекински

Продать китайский автомобиль в России непросто, вдвойне сложнее продать автомобиль, если у компании нет вменяемой маркетинговой политики, нормальной официальной дилерской сети и, наконец, самого главного - качественного и современного автомобиля. Видимо, по этим причинам китайская компания Hawtai смогла реализовать в России лишь 69 машин -52%). На сайте автопроизводителя сообщается о кроссоверах Laville и Boliger, причем в первом случае цены указаны на машины 2017 года, во втором - 2015-го. Ранее "Известия" сообщали, что в автосалонах дилеров Hawtai отсутствуют автомобили свежих модельных годов, что косвенно может свидетельствовать об уходе компании с рынка.





В Внедорожник Cadillac Escalade, фото auto.ironhorse.ru

Внедорожник Cadillac Escalade недорожник Cadillac Escalade

Еще один представитель Поднебесной Brilliance смог за год реализовать в России 266 авто (-56%). Несмотря на прирост продаж в абсолютных значениях, показатель слишком низкий для того, чтобы считать серьезными намерения китайского офиса Brilliance в отношении российского рынка. В российской линейке компании два переднеприводных кроссовера V5 и V3. Ранее в Brilliance отмечали, что для них важно присутствие на российском рынке, даже несмотря на то, что сейчас не удается показать значительный результат.





Китайская компания Foton, как и Isuzu, в России больше известна своими среднетоннажными грузовиками, в продаже есть даже седельный тягач. Грузовики Foton пользуются стабильным спросом у экономных предпринимателей. А вот легковая линейка, представленная внедорожником Sauvana и пикапом Tunland, не пользуется спросом. Причем цена последнего уже исчезла с официального сайта автопроизводителя, ранее он предлагался в базовой комплектации за 1,5 млн рублей. Суммарно за год было продано 136 легковых "фотонов".

Они как бы есть, но их как бы нет

Продавец единственной модели - американская компания Chrysler. От достаточно обширного модельного ряда Chrysler нулевых годов в России остался только минивэн Pacifica. За год было продано всего лишь 45 (-39%) машин. Несмотря на практически монополию в сегменте больших минивэнов, спроса на Pacifica нет. Причина, очевидно, кроется в цене автомобиля - за единственную комплектацию американцы просят 4,19 млн рублей. И это на фоне большого выбора больших премиальных кроссоверов за меньшие деньги.





Несмотря на то что российская компания Sollers не признает уход марки SsangYong с российского рынка, де-факто можно считать именно так. За год под этим брендом в стране было продано 4 автомобиля (-197%). Очевидно, это складские остатки, которые потихоньку распродают дилеры. Официальный сайт SsangYong еще функционирует, но никаких цен там нет. Более того, корейский офис SsangYong в финансовых отчетах полностью прекратил какие-либо упоминания поставок своих машин в Россию.





Настоящим призраком на авторынке стала узбекская марка Ravon. Последние годы чреда злоключений преследует эту компанию. Изначально она была известна как UZ-Daewoo. Бюджетные седаны Nexia и микролитражка Matiz хорошо знакомы россиянам и до сих пор часто встречаются на дорогах страны. Однако в 2015 году, после сворачивания бизнеса GM в России, узбеки решили вернуть некогда популярные модели Chevrolet на российский рынок, но уже под новым брендом - так, собственно говоря, и появился Ravon.









В 2018 году поставки машин прекратились, по официальной версии - из-за "пересмотра ценовой политики, который обусловлен повышением ставок утилизационного сбора". В августе прошлого года Ravon объявил о возобновлении продаж и даже назвал примерную дату - сентябрь 2019 года. Но воз и ныне там, за прошлый год узбеки ни одного автомобиля так и не продали, как свидетельствует статистика АЕБ.





Покупка автомобилей компаний, которые могут уйти с рынка, чревата проблемами с последующим обслуживанием машины, предупреждает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. "Стоит с большим вниманием отнестись к покупке автомобиля, если компания реализует очень мало машин в стране. Если это известный европейский, японский или американский бренд, то проблем не будет. К примеру, Opel, SEAT, Honda и Ford, свернув российский бизнес, оставили официальные сервисные точки с поддержкой заводской гарантии и запчастями. Но авторынок также знает негативный пример компаний BYD, Luxgen и Great Wall, найти запчасти для машин которых настоящий квест", - заметил Ифанов.



