"Первое - это активное вовлечение Национальной академии наук Беларуси в исследования на Международной космической станции. Второе направление - это выбор базовых космических платформ для аппаратов дистанционного зондирования земли. "Роскосмос" заинтересован в том, чтобы не делать каждый аппарат отдельно как уникальный, а наконец-то нащупать возможность серийного их производства. И в этом плане оптико-механические исследования, которые ведутся в Минске, могут стать основой для полезной нагрузки такого рода серийных аппаратов, которые будут делать предприятия "Роскосмоса" совместно с "Пеленгом", - заявил Рогозин в интервью телеканалу "Беларусь 1".





По его словам, такие предприятия, как "Интеграл", могут найти свое место в политике импортозамещения, которую "Роскосмос" ведет в настоящее время в части микроэлектроники.





"Это три самых очевидных направления, по которым мы нарастим сотрудничество в ближайшее время", - подчеркнул Рогозин.





Также глава "Роскосмоса" отметил, что белорусский научный потенциал успешно работает на развитие космической отрасли.





"Я с большим уважением отношусь к тому, что сделано в Беларуси за последние годы. На самом деле, у республики нет мощных источников самофинансирования, как скажем, колоссальные полезные ископаемые. Но здесь видно рачительное отношение ко всему, умение жить скромно, но глубоко по сути развивать свою собственную науку. В Беларуси сохраняется главный капитал - человеческий. В стране очень много рукастых, умных, интеллектуально развитых людей, которые точно впишутся в нашу общую работу и мы были бы рады этой совместной работе", - сказал Рогозин.



