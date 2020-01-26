Беларусь обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

Об этом информирует пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.





Отмечается, что переговоры и консультации по проекту соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов между Нур-Султаном и Минском проходят в штатном режиме.





«Вопрос возможных поставок через территорию России казахстанской нефти в Беларусь будет обсуждён белорусскими коллегами с российской стороной самостоятельно», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.





Ранее Александр Лукашенко заявил, что поиск страной возможных поставщиков нефти, помимо России, — это не блеф и не попытка повысить ставки перед переговорами. 14 января было объявлено, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.