Бензин уже будет и по 2 рубля

“В соответствии с принятой концерном ценовой политикой с 26 января 2020 г. розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются”, – сообщили в “Белнефтехим”.





Цена на топливо с 26 января:





АИ-92-К5-Евро – 1,68 руб.,





АИ-95-К5-Евро – 1,78 руб.,





АИ-98-К5-Евро – 2,0 руб.,





ДТ – 1,78 руб.





Это уже четвертое изменение цен на топливо в 2020 году. В 2019 году цены менялись 28 раз, а в 2018 – 27.