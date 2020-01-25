Бензин уже будет и по 2 рубля
Правда, пока только самый "крутой" - 98-й. Такой вид бензина не во всех городах и возможно купить, в малых райцентрах его нет. В "Белнефтехим" рассказали о новом подорожании топлива в Беларуси.
“В соответствии с принятой концерном ценовой политикой с 26 января 2020 г. розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются”, – сообщили в “Белнефтехим”.
Цена на топливо с 26 января:
АИ-92-К5-Евро – 1,68 руб.,
АИ-95-К5-Евро – 1,78 руб.,
АИ-98-К5-Евро – 2,0 руб.,
ДТ – 1,78 руб.
Это уже четвертое изменение цен на топливо в 2020 году. В 2019 году цены менялись 28 раз, а в 2018 – 27.
13:14 26/01/2020
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