+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Бензин уже будет и по 2 рубля

Правда, пока только самый "крутой" - 98-й. Такой вид бензина не во всех городах и возможно купить, в малых райцентрах его нет. В "Белнефтехим" рассказали о новом подорожании топлива в Беларуси.

“В соответствии с принятой концерном ценовой политикой с 26 января 2020 г. розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются”, – сообщили в “Белнефтехим”.

Цена на топливо с 26 января:

АИ-92-К5-Евро – 1,68 руб.,

АИ-95-К5-Евро – 1,78 руб.,

АИ-98-К5-Евро – 2,0 руб.,

ДТ – 1,78 руб.

Это уже четвертое изменение цен на топливо в 2020 году. В 2019 году цены менялись 28 раз, а в 2018 – 27.
Першы регіён
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Раком поставили… А потом и креветкой положат?
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО
Петр Рудковский
"Свой быдлоязык сами учите". Караць за такое ці...
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru