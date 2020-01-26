Инвестор из Конго создаст в Беларуси производство спичечной соломки
В Беларуси зарегистрирована компания «Белмэтч», которая займется производством спичечной соломки, сообщили в Национальном агентстве инвестиций и приватизации (НАИП).
Инвестор проекта - компания SOCALCO SARL (Конго), которая входит в группу компаний DEWJI International со штаб-квартирой в ОАЭ. Компания приняла решение о создании производства в Витебской области и рассматривает преференциальный режим свободной экономической зоны "Витебск" в качестве основной площадки.
Проект иностранной компании заключается в создании производства спичечной соломки, которая затем будет экспортироваться для последующей обработки.
SOCALCO SARL является крупнейшим производителем спичек на африканском континенте.
Показательно, что новость о создании нового спичечного производства практически совпала по времени с новостью о закрытии Пинской спичечной фабрики.
"Белорусский партизан"
11:46 26/01/2020
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