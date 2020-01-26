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Откуда в стране берется «дурь»? Плохие советы от экономиста Лукашенко

Поездка главы государства в Шклов 24 января запомнится кроме прочего и его сомнительными советами по поводу экономики.

Первую неоднозначную рекомендацию он дал на Заводе газетной бумаги. На модернизацию предприятия государство выделило приличные деньги, но соотвествующей отдачи не получает. В прошлом году продажи завода были нерентабельными. Кроме того, как сообщил телеканал ОНТ, в новую линию предприятия уже вложили почти 70 миллионов евро, но на полную мощность так и не вышли.

И каков же был совет Александра Лукашенко?

– Все 13 тысяч тонн (бумаги-основы) он (завод газетной бумаги) должен поставить любыми способами в Беларусь. Никто не должен ни грамма завезти сюда со стороны, когда он сможет произвести эти объемы, – поручил глава государства.

Вот такое элегантное решение: раз предприятие неконкурентноспособно, нужно задушить его конкурентов и всучить белорусам не самый качественный товар по высокой цене.

Второй сомнительный совет Лукашенко дал после посещения маслодельного завода и расположенного по соседству частного «Данон Шклов».

Глава государства поручил губернатору Могилевской области подробно изучить деятельность двух этих предприятий: мол, возможно, для более успешной работы нужно… объединить их производственные ресурсы.

Губернатор Леонид Заяц, похоже, уже мечтатает о раскулачивании:

«Мы посчитаем возможности частника, изучим, что он готов вложить».


К чему приводят подобные советы и указания можно понять из других слов того же Лукашенко.

Когда работники филиала завода газетной бумаги «Домостроение» пожаловались ему на старые нормы пожарной и электробезопасности, из-за которых предприятие не может возводить в стране двухэтажные строения, глава государства, кажется, не удивился: «Я так и думал, что вопрос из области дури».
Андрей Нехайчик, gazetaby.com
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