Президент одобрил внесение изменений в контракт по газу с Россией

Нынешний президентский указ одобрят внесение изменения в соглашение между

правительствами Беларуси и России о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в нашу страну и его транспортировке по газопроводам по территории Беларуси. За основу для проведения переговоров указано соглашение от 25 ноября 2011 года, пишет TUT.BY





В ближайшие два года страны намерены выйти на равные цены на газ. В 2019 году Беларусь покупала голубое топливо за 127 долларов за тысячу кубометров. Но Минск хочет снизить стоимость в 2 раза, то есть получить цену на газ «на уровне близлежащей Смоленской области плюс транспортировка». Владимир Семашко ранее заявлял, что с 2020 года Беларуси удастся «выйти на снижающуюся траекторию» ценообразования.