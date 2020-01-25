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KIA обнародовала первые изображения будущего недорогого кроссовера

5 февраля в Нью-Дели откроется выставка Auto Expo, на которой KIA проведет премьеру концептуального варианта своего будущего миниатюрного кроссовера, — накануне фирма опубликовала пару дизайнерских скетчей, по которым можно составить представление о внешности машины.

Фото: Kia

По не подтвержденной пока информации, на автошоу в Индии KIA привезет предсерийный образец «паркетника» — имя модели не сообщается, но в Сети ходят слухи, что новинка будет называться Sonet. Маленький кроссовер KIA разделит техническую платформу с Hyundai Venue, который был показан весной прошлого года. Ожидается, что длина Sonet в исполнении для индийского рынка не превысит 4 м, попадая в налогововыгодную категорию, а привод будет только передним. Из оснащения обещаны светодиодные фары, люк в крыше, вентилируемые сиденья с подогревом, климат-контроль и мультимедиасистема с сенсорным дисплеем.
Что касается гаммы двигателей, то ее Sonet, по всей видимости, унаследует у Venue — это 1,2-литровый бензиновый мотор мощностью 83 л.с., турбированный агрегат объемом 1 л (120 л.с.) и 1,4-литровый дизель, развивающий 90 л.с.

Серийная версия кроссовера появится уже в этом году: ее выпуск будет налажен на новом заводе KIA в Индии. Первое время автомобиль будет продаваться только в Индии, которая станет основным рынком сбыта, но позже субкомпактный кроссовер появится и в других странах.
auto.tut.by
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