Еврокомиссия дала добро на слияние трех компаний Volvo
Европейская комиссия в соответствии антимонопольным регламентом ЕС одобрила в пятницу приобретение совместного контроля над World of Volvo компаниями Volvo Cars Corporation (VCC) и AB Volvo.
Как сообщает "Интерфакс", все три компании - шведские.
World of Volvo - это недавно созданное совместное предприятие, которое займется созданием и эксплуатацией фирменного опытного центра для бренда Volvo в Гетеборге.
VCC занимается производством автомобилей премиум-класса.
AB Volvo выпускает грузовые автомобили, автобусы, строительную технику, а также судовые и промышленные двигатели.
В коммюнике Еврокомиссии отмечается, что предлагаемое приобретение не вызовет проблем конкуренции, учитывая, что World of Volvo имеет незначительную фактическую или прогнозируемую деятельность на территории Европейского экономического пространства и будет иметь умеренную рыночную позицию в результате сделки.
Сделка была рассмотрена по упрощенной процедуре рассмотрения слияний.
12:16 25/01/2020
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