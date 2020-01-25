Еврокомиссия дала добро на слияние трех компаний Volvo

Как сообщает "Интерфакс" , все три компании - шведские.





World of Volvo - это недавно созданное совместное предприятие, которое займется созданием и эксплуатацией фирменного опытного центра для бренда Volvo в Гетеборге.





VCC занимается производством автомобилей премиум-класса.





AB Volvo выпускает грузовые автомобили, автобусы, строительную технику, а также судовые и промышленные двигатели.





В коммюнике Еврокомиссии отмечается, что предлагаемое приобретение не вызовет проблем конкуренции, учитывая, что World of Volvo имеет незначительную фактическую или прогнозируемую деятельность на территории Европейского экономического пространства и будет иметь умеренную рыночную позицию в результате сделки.





Сделка была рассмотрена по упрощенной процедуре рассмотрения слияний.