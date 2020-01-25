Мозырский НПЗ будет работать

"Завод обеспечен необходимым количеством сырья и сырьевых компонентов. Мы работаем в оптимальном технологическом режиме. Выпускается полный ассортимент продукции, соответствующей международным стандартам качества", - говорится в комментарии предприятия госагентству БелТА.





Два источника, знакомые с планами Белнефтехима, сказали, что из-за отсутствия сырья может быть остановлен Мозырский НПЗ.









“Если не будет нефти, то будет циркуляция. Запасы нефти не бесконечные, они заканчиваются. Если не договорятся по нефти, то будут останавливать Мозырь”, - сказал один из них Reuters.



