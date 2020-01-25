Вот что пишет пропрезидентский канал о возможной приватизации:





«Лукашенко непреклонен: только исходя из эффективности. Люди, налоги, зарплаты — три ключевых критерия! Поэтому сперва — детальнейшая проработка и анализ, а после — решение».





Отчет завода за 2018 год гласит, что прямая доля государства в предприятии — лишь 8,7%. Основной вид деятельности — переработка молока (кроме консервирования и производства сыров).





Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко вчера осмотрел не только Шкловский маслодельный завод, но и расположенное там же предприятие «Данон Шклов». Лукашенко поручил губернатору Могилевской области подробно изучить работу обоих заводов. Власти подумают об их объединении.





«Надо все факторы свести и посмотреть, что будет лучше. Только надо договориться, чтобы не телепались, как когда-то это было».





По сведениям на конец 2018-го, доли ОАО «Шкловский маслодельный завод» были распределены между 494 акционерами, из которых большинство — физлица-миноритарии. По данным за 2014 год, среди них была супруга Александра Лукашенко. У нее тогда имелось 56 акций. Это примерно 0,006%.





Если сравнить отчеты ОАО за 2018-й и 2017-й, то у предприятия немного уменьшилась выручка: примерно с 30,6 млн до 27 млн рублей. В 3 раза просела и чистая прибыль: с 550 тыс. до 173 тыс.





Численность коллектива завода — около 140 человек.



