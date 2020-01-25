Где миллион евро? Скандал на президентской стройке в Болбасово

Мультимодальный промышленно-логистический комплекс в поселке Болбасово, которому суждено вывести Оршанский район на новый уровень экономического развития, сегодня одна из самых крупных строек в Беларуси.

Объект имеет статус специальной особой экономической зоны и специальный правовой режим. Фундаментом всему этому стал президентский указ № 334.

Каким будет Болбасово

По замыслу это будет не просто объект, а мультимодальная инфраструктура с авто-, авиа- и железнодорожным сообщением, где будут созданы все условия для переработки и перемещения грузовых потоков между Европой и Азией.





Железнодорожный терминал на 5 тысяч составов в год, аэродром на 400 грузовых самолетов, больше 190 тысяч квадратных метров складских и почти 300 тысяч – производственных площадей…





Также в кластере, в который до конца 2023 года планируют вложить 220 миллионов долларов, среди прочего расположится авиационный сектор, цветочная биржа, международная торговая площадка. В общем, размах впечатляет.





Получить работу в Болбасово стремятся многие отечественные и зарубежные компании. Уже пущена первая очередь и возводится вторая.





Но не все так безупречно, как кажется на первый взгляд. В редакцию Sputnik обратились представители нескольких строительных организаций и рассказали, как участие в стройке в Болбасово для одних обернулось большими проблемами, а другим и вовсе грозит крахом.





"Возможно, для кого-то долг в 140 тысяч рублей и не такой значительный, но для нашей небольшой компании он означает смерть", – говорит директор ООО "Белхимпроект" (Минск) Андрей Воловик.





Его предприятие успешно работало на рынке строительных услуг с 2006 года.





"Для нас сумма в 130 тысяч, как и для любой компании, является значительной, пусть и не критической. Однако в этой ситуации присутствует ощущение, как минимум, делового обмана, а, может, и целенаправленного присвоения чужого. Возмущает то, что, прикрываясь указом президента, у нас можно нанять десятки предприятий, а потом не рассчитаться и чувствовать себя безнаказанным!" – отметили в ООО "Домстройагент", компании, которая не первый год на рынке, возвела немало объектов.

Как поляки хотели рассчитаться с белорусами в полном объеме

Заказчиком строительства комплекса в поселке Болбасово в Витебской области, возводимого на основании указа президента от 21 июля 2015 года №334, является ООО "Бремино Групп".





Национальный транзитный оператор "Бремино Групп" доверил комплексное управление мега-стройкой в интересах заказчика инженерной организации ООО "Эково", известной по объектам разного назначения, в том числе по строительству транспортно-логистических центров в погранпереходах "Брузги" и "Берестовица".





Строительство первой очереди, включающей автомобильный логистический терминал и все к нему прилагающееся, оценили почти в 13 миллионов евро.





Изначально строить собирались за инвестиционные деньги, привлечение которых сулило целый ряд налоговых льгот в качестве преференций.





Но прямых инвесторов, как это бывает, не нашли, поэтому привлекли польские кредитные средства, котрые были выделены на гораздо более выгодных условиях, чем в Беларуси.





Полномочия генподрядчика "Бремино Групп" доверила польской компании UnibepS.A., а та, в свою очередь, привлекла польского подрядчика ООО "ABSB"

Привлечь необходимую сумму пообещала известная польская компания, довольно успешно работающая на белорусском рынке, UnibepS.A. Она и получила от "Бремино Групп" полномочия генподрядчика на строительство первой очереди. Впоследствии UnibepS.A. привлекла польского подрядчика – ООО "ABSB".





Строительство за кредитные средства накладывает дополнительную ответственность в виде уплаты процентов за несоблюдение сроков. Поэтому успеть в срок хотели все: и польские подрядчики, и несколько десятков белорусских предприятий, нанятых в качестве субподрядчиков.





Первую очередь пустили в срок, в конце 2018 года, к чести отечественных строителей, никто не оплошал.





Все были настолько вдохновлены значимостью проекта, что поначалу никто не придал значения тому, что за несколько месяцев до пуска польская компания-подрядчик перестала расплачиваться с субподрядчиками.





Задержки для стройки – дело привычное. Серьезно задуматься о своем положении почти тридцать белорусских предприятий заставило заявление генподрядчика, который уверял, что перечислил своему подрядчику деньги за все работы в полном объеме.





С этого момента история начала приобретать оттенки детектива.

Компания с хорошей репутацией

Что же могло пойти не так на объекте, к которому с самого начала было приковано внимание всей страны?





Многократно прокручивая в памяти момент начала строительства, белорусы каждый раз в хорошо отлаженной схеме громкого проекта, словно о подножку, спотыкались о ту самую фирму "ABSB".





"Мы дорожники, работать начинаем с нуля, от постановки первого колышка. Выходим в чистое поле, делаем площадку, и дальше уже заходят строители.





Нас позвал на проект генподрядчик UnibepS.A. До этого мы с ними не работали, но слышали об этой крупной польской компании много хорошего.









Нас выбрали среди нескольких конкурентов, предложили договор больше чем на три миллиона рублей. Конечно, мы были довольны, и тут приходит этот договор, но не от UnibepS.A., от какого-то ООО "ABSB".





Честно говоря, подвоха не почувствовали, потому что до этого все переговоры велись очень профессионально с UnibepS.A.", – рассказывает заместитель генерального директора по экономике ОАО "Дорожно-строительный Трест №1, г. Витебск" Сергей Булай.





Этому предприятию подрядчик так и не отдал около 400 тысяч рублей.





"Нас UnibepS.A. порекомендовал заказчик – ООО "Эково", они знали нас по другим объектам. Те рассмотрели, согласились, но предупредили, что договор нужно будет заключать с ООО "ABSB", – вспоминают в ООО "Белхимпроект", как попали в компанию "горе-субподрядчиков".

"Мы тоже пришли в Болбасово через UnibepS.A., с которым до этого уже сотрудничали на строительстве ФОКа в Серебрянке. Они сразу сказали, что одним из условий сделки будет подписание договора с их подрядчиком ООО "ABSB", и уточнили, что привлечение таких сторонних субподрядчиков якобы для них обычная практика. В репутации UnibepS.A. мы не сомневались…" – вспоминает директор ООО "АСТРА строительные системы" (Гомельская область) Иван Кулак.









Его фирма занимается производством и поставкой металлоконструкций с 2013 года. Из-за долга в 350 тысяч рублей она также оказалась в очень тяжелом положении.





Подобные истории, похожие по сюжету и разные по суммам, расскажут представители всех компаний. Одинаково в каждой будут пытаться объяснить произошедшее.





"Даже когда с нами не рассчитывались вовремя, мы спокойно брали кредиты и на материалы, и на зарплату, потому что объект строился по указу президента, туда приезжал он сам, куратором назначил старшего сына", – приводит главный аргумент всех участников стройки коммерческий директор ООО "АСТРА строительные системы" Александр Голянтов.

Мысль о том, что подобный объект кто-то рискнет использовать для осуществления крупной аферы, в здравом уме никому прийти не могла.

ООО с минимальным капиталом и большими амбициями

В настоящее время Экономический суд Беларуси удовлетворил около 30 исков государственных и негосударственных организаций к ООО "ABSB". Сумма ущерба – больше полутора миллионов рублей. Но она не окончательная, потому что еще не все дошли до суда.





По предварительным подсчетам самих пострадавших, нанесенный ущерб превысит долг в миллион сто тысяч евро!





Семь компаний уже обратились в правоохранительные органы с требованием признать действия польского подрядчика мошенническими.





В настоящее время проверкой в отношении должностных лиц ООО "ABSB" занимаются в УДФР Комитета госконтроля по Гродненской области, где зарегистрирован юридический адрес представительства ООО "ABSB" в Беларуси.





Обманутые строители и сами проводили расследование, пытаясь понять, куда делись положенные им деньги.





Выяснилось, что ООО "ABSB" было создано как раз накануне запуска проекта в Болбасово.





Учредителями перспективного предприятия с минимальным уставным фондом стали… пять наших земляков с картой поляка.





"Сначала, когда с нами еще рассчитывались, "ABSB" настоятельно рекомендовало покупать бетон в компании "Белсетистрой". Мы взяли 400 кубов, как потом оказалось, бракованного материала. Вынуждены были отказаться и тут же нашли рядом предприятие, где купили хороший бетон, при этом на 23% дешевле!" – вспоминает первый факт, который насторожил, Андрей Воловик.





Интересно, что ООО "Белсетистрой", принадлежащее одному из учредителей ООО "ABSB", действительно существует.

Недавно предприятие прошло через судебную тяжбу с ООО "ABSB" и взыскание какого-то крупного долга. С тех пор, говорят, все расчеты за бетон и другие материалы ведутся через другие предприятия с похожими названиями и фамилиями учредителей.

Всем, кому должен, прощаю…

Сколько еще "заводов, газет и пароходов" принадлежат учредителям ООО "ABSB", доподлинно не известно. Но они определенно есть, вероятно, на все случаи жизни.





Например, в октябре все того же 2018 года, когда стройка в Болбасово продолжала набирать обороты, в Зельвенском районе (Гродненская область) некое ООО "Зилант" торжественно запустило второй в стране ветропарк.





Тогда фотографам местных СМИ на церемонии открытия радостно позировали представитель ООО "Зилант" Владимир Гарбуз, он же один из учредителей ООО "ABSB", и глава представительства UnibepS.A. в РБ Анджей Козиол.





Вот так радостно открывали еще один объект во время стройки в Болбасово Анджей Козиол и Владимир Гарбуз. Гродненская область, поселок Зельва.

© PHOTO : ГАЗЕТА "ПРАЦА".ЗЕЛЬВА





Сегодня бывшие партнеры уверенно заняли места по разные стороны баррикад.





В судах с субподрядчиками ООО "ABSB" почти всем предлагало заключить мировое соглашение на разных условиях, одним – с выплатой долга за три месяца, другим – за три года.









Ни те, кто пошел на мировую, ни другие, принципиально доведшие дело до конца, не получили ничего.





Выяснилось, что у самого ООО "ABSB" из "активов", которые могли бы уйти в счет погашения долгов, предусмотрительно оказались только тот самый "стол и табуретка", о которых буквально на днях на совещании с руководством правительства говорил президент, обращаясь к нерадивым застройщикам жилья.





Тяжелое положение своей организации подтвердил Sputnik и глава представительства ООО "ABSB" в Беларуси Сергей Козлов, который не отрицает того, что "в настоящий момент предприятие действительно имеет задолженности перед привлеченными субподрядными организациями".





По его словам, основная причина сложившейся ситуации – большое количество дополнительных работ, возникших уже в процессе строительства, "вследствие чего его стоимость значительно увеличилась".





"Представители UnibepS.A. были осведомлены о фактической стоимости строительства, постоянно запрашивали отчеты о произведенных оплатах, копии договоров с третьими лицами, информацию о фактически понесенных затратах и подтверждали необходимость пересмотра стоимости контракта", – утверждает Козлов.

Не добившись от бывших партнеров обещанного, ООО "ABSB" в настоящее время пытается взыскать денежные средства с UnibepS.A. через суд, уверяя, что погашение задолженности перед белорусскими организациями для них является первоочередной задачей.









В свою очередь, директор компании-заказчика Павел Татарицкий утверждает Sputnik, что "Эково" был произведен окончательный расчет с генеральным подрядчиком за выполненные работы в полном объеме".





А принимать претензии от субподрядчика, по словам Татарицкого, заказчик не имеет права на основании Гражданского кодекса РБ.





Представители UnibepS.A. на момент выхода материала не предоставили Sputnik ответа на вопрос, было ли ООО "ABSB" их аффилированной компанией и за какие заслуги уважаемый холдинг с 65-летней историей выбрал себе в помощники из всех строительных организаций Польши и Беларуси фирму с нулевым опытом (!) на многомиллионный контракт.

Что нам стоит президентский объект построить?

Озадаченные субподрядчики не перестают задаваться и еще одним важным вопросом: как вообще иностранная фирма без опыта могла получить право заниматься строительной деятельностью в нашей стране и сразу на главном объекте?





Согласно реестру Минстройархитектуры, ООО "ABSB" получило в Беларуси сначала аттестат соответствия на деятельность в области строительства третьей категории (август 2017 года), а впоследствии – более высокой – второй (апрель 2018 года).





"К любой белорусской компании предъявляются довольно жесткие требования: покажи аттестацию, покажи штат, покажи оборудование. Все должно быть в наличии!" – утверждают профессиональные строители.

Все, кто в теме, знают: получить аттестацию в Беларуси даже резидентам непросто, а нерезидентам еще сложнее.





На вопрос Sputnik о том, что увидели инспекторы на месте юридической регистрации ООО "ABSB" в городе Белостоке на улице М. Кюри-Склодовской, на момент выхода материала Минстройархитектуры не ответило.





Sputnik не ставит под сомнение факт, что аттестация данной компании была проведена в соответствии с белорусским законодательством. Надеемся, ответ министерства, который мы обязательно опубликуем, поможет расставить все точки над і в этом детективе.

Вместо эпилога

Судебные тяжбы между бывшими участниками стройки в Болбасово действительно продолжаются.





Вот только является ли их конечной целью погашение долговых обязательств или же они просто должны убедить общественность, усмотревшую в этой истории нехороший умысел, в обратном, не известно.





В Болбасово под управлением все того же ООО "Эково" продолжается строительство второй очереди. В качестве генподрядчика уже выступает белорусское ООО "Кардена".





Ни одно из обманутых во время строительства первой очереди предприятий на новую стройку не позвали…





Компания UnibepS.A. продолжает принимать участие в тендерах на возведение различных объектов в нашей стране.





ООО "ABSB" добровольно прекратило действие аттестатов соответствия на право осуществления строительных работ.





"Я боюсь, что эта фирма скоро просто исчезнет, и тогда даже претензии предъявлять будет не к кому", – небезосновательно опасается Андрей Воловик.

Его компания оказалась на грани банкротства. Известно о как минимум еще пяти организациях со стажем работы от 10 до 15 лет, оказавшихся из-за Болбасово в подобных условиях.









А страна между тем продолжает возлагать на Болбасово большие надежды, мечтая, что масштаб и создание особых условий привлекут туда в качестве потенциальных инвесторов крупнейшие международные компании из Китая и Арабских Эмиратов.





На случайные жертвы в стремлении к такой великой цели внимание можно не обращать?



