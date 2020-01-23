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В Фаниполи появится завод по производству спецтехники

В СЭЗ "Минск" зарегистрирован новый резидент - ООО "БЕЛ-ДОЗЕР", который планирует построить в городе Фаниполь (Минская область) завод по производству спецтехники.

Как сообщается на сайте СЭЗ «Минск», ООО «БЕЛ-ДОЗЕР» планирует производить широкий спектр спецтехники для осуществления земляных, строительных и транспортировочных работ. В частности, будет организовано производство погрузчиков-экскаваторов – многофункциональных машин, предназначенных для выполнения строительных и ремонтных работ, и грейдеров – производительной спецтехники, которая активно применяется при строительстве и обслуживании автомобильных дорог и аэродромов, пишет region.ej.by


Компания «БЕЛ-ДОЗЕР» также будет осуществлять сервисное обслуживание производимой продукции.

Объем инвестиций в реализацию проекта составит более 1 млн евро. Подробности проекта пока не сообщаются, но учитывая объем инвестиций, речь будет идти об организации сборочного производства на основе поставляемых комплектов.
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