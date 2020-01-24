В пятницу изначально ожидалось, что, будучи в Шклове, глава Беларуси побывает только на заводе газетной бумаги. Но, уже будучи там, неожиданно решил изменить маршрут.





Одной из точек, кроме прочих, он обозначил «Шклов Форест ЛТД». Но…





Пока Лукашенко смотрел другие предприятия, выяснилось, что деревообрабатывающее предприятие не работает. Оно сильно закредитовано, и у собственников нет средств решать накопившиеся проблемы, сообщает пресс-служба главы государства. И дополняет: местная власть не знает, что делать с этим производством.





В итоге Лукашенко поручил разобраться с этим вопросом и подробно доложить ему о ситуации.





А теперь об истории предприятия, которое вместо образцово-показательного стало банкротом, а с его инвесторов «сняли стружку».





Учредителями компании «Шклов Форест Лтд», созданной в 2002 году, были американская фирма «Командер Кэпитал ЛЛК» и крупная латвийская лесозаготовительная и трейдерская компания Lindeks.





На тот момент это был серьезный бизнес, работавший в основном с сырой древесиной. На пике его развития годовой объем продаж составлял 200 тыс. куб. м. древесины на сумму 40 млн долларов, ранее писала Завтра твоей страны.





Беларусь привлекла зарубежных инвесторов возможностью заготавливать и экспортировать усыхающий ельник. Потом они начали производить в Шклове пиломатериалы.





Лукашенко впервые посетил «Шклов Форест» в 2005-м. Тогда он потребовал «углубить переработку древесины».





В декабре 2012 года глава государства совершил незапланированный визит на этот завод: «Мы здесь создадим образцово-показательное предприятие и покажем тот путь, по которому надо модернизировать предприятие низшего уровня».





Тогда же он поручил до 7 ноября 2013 года установить новое оборудование для выпуска продукции с большей глубиной переработки.





— Напрягайте, вызывайте собственника-частника этого и делайте все, что надо. Если он откажется и не может — делайте сами, — приказал Лукашенко чиновникам.





Но частник счел нецелесообразным дополнительно вкладывать деньги в шкловское предприятие.





В начале 2014-го глава Администрации президента Андрей Кобяков поручил Могилевскому облисполкому найти новых инвесторов. Поиски не увенчались успехом.





На сегодня данное унитарное предприятие числится в списках банкротов. Несколько лет назад имущество компании пошло с молотка.