Австрия к 2030 году полностью перейдет на "зеленую" энергию. А мы строим АЭС...
Австрия в ближайшие десять лет совершит полный переход к возобновляемым источникам энергии, заявил в пятницу канцлер страны Себастьян Курц на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"До 2030 года мы станем одной из немногих стран мира, которая 100% электричества будет получать благодаря возобновляемой энергии, при этом без использования атомной электроэнергии", – сказал он.
По словам Курца, цель правительства Австрии к 2030 году стать полностью климатически нейтральным государством – на десять лет быстрее, чем планирует Евросоюз.
Он также отметил, что целью ЕС должно быть совмещение масштабных планов по защите климата и окружающей среды и устойчивого экономического роста.
Канцлер выразил уверенность, что этого удастся достичь благодаря поддержке общества и сильной европейской экономике.
Источник: sputnik.by
16:55 24/01/2020
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