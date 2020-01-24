



"До 2030 года мы станем одной из немногих стран мира, которая 100% электричества будет получать благодаря возобновляемой энергии, при этом без использования атомной электроэнергии", – сказал он.





По словам Курца, цель правительства Австрии к 2030 году стать полностью климатически нейтральным государством – на десять лет быстрее, чем планирует Евросоюз.





Он также отметил, что целью ЕС должно быть совмещение масштабных планов по защите климата и окружающей среды и устойчивого экономического роста.





Канцлер выразил уверенность, что этого удастся достичь благодаря поддержке общества и сильной европейской экономике.







