Самые оплачиваемые професии: после айтишников идут шахтеры

Белстат опубликовал данные о медианных зарплатах по отраслям за ноябрь 2019 год. Самая большая сумма по-прежнему стоит напротив графы «Информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания» — более 3,2 тыс. рублей.