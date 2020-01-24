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Самые оплачиваемые професии: после айтишников идут шахтеры

Белстат опубликовал данные о медианных зарплатах по отраслям за ноябрь 2019 год. Самая большая сумма по-прежнему стоит напротив графы «Информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания» — более 3,2 тыс. рублей.


Далее пятерка наиболее оплачиваемых отраслей распределилась так:

горнодобывающая промышленность — 1,8 тыс.;

производство кокса и продуктов нефтепереработки — 1,6 тыс.;

деятельность воздушного транспорта — 1,4 тыс.;

оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт — 1,3 тыс.
Officelife.media
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