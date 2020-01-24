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Правительство покупает акции БНБК на более чем 17 млн рублей

Совет министров постановлением №37 от 22 января распорядился выкупить очередной пакет акций ЗАО «Беларусская национальная биотехнологическая корпорация». Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Более 2,5 млн акций предприятия перейдет в республиканскую собственность за 17,877 млн рублей.

В конце 2018 года президент Беларуси подписал указ, согласно которому выкуп акций БНБК будет продолжаться в 2019-20 годах. Акции выкупаются с целью поддержания доли государства на уровне 25%+1 акция. Подобные вложения в предприятие начались в 2017 году.

Сумма, которую из республиканского бюджета заплатят в 2020 году, является самым большой из все траншей. В 2017 году правительство выкупило акции БНБК на 4,9 млн рублей, в 2018-м — на 5 млн рублей, а в 2019-м — на 8 млн рублей. Рост вложений связан с увеличением размера выкупаемого пакета. И в 2019, и в 2020 годах цена одной акции составляет 7 рублей.

ЗАО «БНБК» строит в Пуховичском районе завод по производству аминокислот и кормовых добавок с сырьевой базой. Проект возводится на китайские экспортные кредиты. Под первый этап проекта был взят кредит в 1,75 млрд. юаней, под второй — 2,45 млрд.
Reform.by
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