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ИП-шникам не понравится. «Перспектива» получила новые ответы властей о «Табакерках» и «азиатских» магазинах

РОО «Перспектива» получило ответ из МАРТа на резолюцию Форума предпринимателей, прошедшего в Минске 16 декабря 2019-го.

Речь идет о деятельности сети магазинов, принадлежащих торговцам из Средней Азии. По мнению представителей малого и среднего бизнеса, их работа «при попустительстве властей не только приводит к недополучению доходов в бюджет, но и вытеснению отечественных предпринимателей с рынка через недобросовестную конкуренцию», пишет "Солидарность".

В ответе Министерства антимонопольного регулирования и торговли говорится, что ведомство в сотрудничестве с другими профильными организациями ведет мониторинг вышеупомянутых торговых объектов с 2017-го.

В 2019-м нарушения действующего законодательства были выявлены во всех 106 проверенных совместными мониторинговыми группами торговых объектах.

Напомним, что с подобной картиной в прошлом году сталкивались инспекторы Госнадзора. В первом полугодии они провели 249 мониторингов и проверок работы торговцев из Средней Азии, обнаружив во всех случаях нарушения.


Предприниматели снова задали вопрос властям: почему им нельзя вернуть на улицы Минска торговые киоски в отличие от бизнесмена Алексея Олексина, владельца многочисленных «Табакерок».

Лидер «Перспективы» Анатолий Шумченко процитировал фрагмент ответа, полученного Комитета архитектуры и градостроительства:

— По поручению руководства Мингорисполкома комитет архитектуры и градостроительства рассмотрел обращение РОО «Перспектива», направленное в Администрацию Президента и поступившие из Совета Министров, о разрешения установки киосков с учетом размещения киосков по реализации табачных изделий и сообщает следующее. (…) В современных условиях развитие торговой инфраструктуры Минска путем установки киосков нецелесообразно.

Ответ из комитета архитектуры и градостроительства вряд ли удивит предпринимателей, так как до боли напоминает все предыдущие ответы властей.
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