+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

«Белорусская экономика никогда не грохнется». Как избавиться от нефтяного проклятия?

Эксперты задались вопросом: готовы ли белорусские власти к утрате статуса «нефтяного эмирата России» и преобразованиям в экономике?

«Белорусская экономика никогда не грохнется». Как избавиться от нефтяного проклятия?
Эту тему в программе Примус обсудили руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук, бывший депутат Анна Канопацкая и глава аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико, пишет "Солидарность".

– Прошла большая часть января и такое ощущение, что кроме нефти других вопросов для белорусских властей в экономике нет – ни повышения качества государственного управления, ни приватизации, ни привлечения инвестиций. То есть всего того, что может избавить страну от нефтяного проклятия, – выразил недоумение Романчук.

Поведение чиновников объяснила Канопацкая.

– Разговаривая с вертикалью власти, я понимаю, что у них другие задачи. У них нет цели изменить к лучшему экономику в целом. У них стоит задача сохранить себя на определенной должности на определенный промежуток времени при денежных потоках. При этом присуствует страх за свое место, страх не получить по голове, – рассказала экс-депутат.

 Она напомнила о методах действия властей в трудных ситуациях:

– Что обычно делают наши власти, когда возникает дырка в бюджете? Они прижимают одного из крупных бизнесменов, грозя ему тюрьмой. И говорят: вынь да положь.

Заико отметил:

– Сдвигов в стране не будет, пока не придет осознание того, что белорусская экономика опустилась ниже, чем в советское время или даже чем при царе Александре I.

– Вы хотите сказать, что мы грохнемся в три раза? И только потом станем думать о своем будущем? – поинтересовался Романчук.

– Нет, экономика никогда не грохнется, такого не бывает. Она будет работать даже тогда, когда все будет плохо. Скажем, та же сфера ритуальных услуг будет иметь успех, – отреагировал собеседник.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Свой быдлоязык сами учите". Караць за такое ці...
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...
Павел Севярынец
Піліп Шаўроў і Аляксандр Пушкін
Валерий Щукин
Участковая комиссия требует сатисфакции


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru