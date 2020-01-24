Эту тему в программе Примус обсудили руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук, бывший депутат Анна Канопацкая и глава аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико, пишет "Солидарность"





– Прошла большая часть января и такое ощущение, что кроме нефти других вопросов для белорусских властей в экономике нет – ни повышения качества государственного управления, ни приватизации, ни привлечения инвестиций. То есть всего того, что может избавить страну от нефтяного проклятия, – выразил недоумение Романчук.





Поведение чиновников объяснила Канопацкая.





– Разговаривая с вертикалью власти, я понимаю, что у них другие задачи. У них нет цели изменить к лучшему экономику в целом. У них стоит задача сохранить себя на определенной должности на определенный промежуток времени при денежных потоках. При этом присуствует страх за свое место, страх не получить по голове, – рассказала экс-депутат.





Она напомнила о методах действия властей в трудных ситуациях:





– Что обычно делают наши власти, когда возникает дырка в бюджете? Они прижимают одного из крупных бизнесменов, грозя ему тюрьмой. И говорят: вынь да положь.





Заико отметил:





– Сдвигов в стране не будет, пока не придет осознание того, что белорусская экономика опустилась ниже, чем в советское время или даже чем при царе Александре I.





– Вы хотите сказать, что мы грохнемся в три раза? И только потом станем думать о своем будущем? – поинтересовался Романчук.





– Нет, экономика никогда не грохнется, такого не бывает. Она будет работать даже тогда, когда все будет плохо. Скажем, та же сфера ритуальных услуг будет иметь успех, – отреагировал собеседник.