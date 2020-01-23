Минск контролирует почти 40% рынка всех троллейбусов в Украине

В частности, МАЗ победил в тендерах и на поставку автобусов в Тернополь и Ивано-Франковск. Во всех отношениях интересной стала сделка на покупку 10 автобусов МАЗ для Кривого Рога. Торги прошли по лотам «финансового лизинга», а не «автобусов». Это украинская схема обхода тендеров ProZorro при риске обжалования результатов участниками торгов.





Как отмечают эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в новом выпуске «Минского барометра», продолжается и экспансия на украинский рынок белорусских троллейбусов. В частности, в конце прошлого года руководство города Мариуполь сообщило о закупке 15 троллейбусов БКМ с автономным ходом.

А вообще по результатам 2019 года украинские города приобрели 196 троллейбусов (из которых 28 – бывшие в употреблении в странах ЕС). Из них 29 производства БКМ, 44 – «Днипро», собираемых из белорусских машинокомплектов, и 4 Винницких ВТК, которые так же являются троллейбусами МАЗ-Этон, собранными в Украине. Таким образом, суммарно белорусская сторона контролирует 39% рынка всех троллейбусов Украины, либо 45% рынка новых троллейбусов;









В новом выпуске «Минского барометра» эксперты отмечают, что события ноября-декабря 2019 года показали заинтересованность сторон в развитии как торговых отношений, так и долгосрочных программ сотрудничества. Увеличившаяся интенсивность проведения заседаний рабочих групп по различным направлениям дает основания полагать, что уже к середине весны 2020 года Беларусь и Украина могут заявить о начале реализации сразу нескольких масштабных программ.

По одному из ключевых направлений – транспортному коридору Е-40 – возможно активное обсуждение механизмов реализации в зимние месяцы и выход на практические работы уже к марту-апрелю. По крайней мере, активность Украины в поиске дополнительных партнеров (в частности Грузии), свидетельствует о возможных позитивных сдвигах в ближайшее время.





На фоне нефтегазового противостояния Беларуси и России вопросы транспортировки нефти, нефтепереработки, запуска трубопровода Одесса-Броды будут, как минимум, активно проговариваться на различных уровнях. Но, отмечают эксперты «Минского диалога», практическая реализация прокачки сырья по данному маршруту зависит в первую очередь от политической воли белорусской и украинской сторон.





Из негативных событий, произошедших в конце прошлого года, аналитики отмечают временную приостановку покупки белорусской электроэнергии украинскими компаниями, о которой участники рынка заявили первого декабря. С одной стороны, суть проблемы лежит в области ценообразования, с другой – в политизации проблемы покупки электроэнергии на внешних рынках.









Еще одним негативным фактором в двустороннем экономическом сотрудничестве является введение Евразийской экономической комиссией антидемпинговых пошлин на поставки оцинкованного проката из Украины. Это не суверенное решение белорусского правительства, однако возможные зеркальные меры украинской стороны буду направлены напрямую против белорусских компаний.

Наконец, констатируют аналитики, сохраняется высокий уровень уязвимости в информационной сфере. Посольства (как Беларуси, так и Украины) активизировали гуманитарное направление, работу с журналистами, однако пока что это выглядит как наращивание активности без явно прослеживаемой среднесрочной политики в области работы с информацией.

Поэтому на зиму-весну 2020 года прогноз относительно уязвимости для информационных атак остается актуальным.



