Рекорд у БПС-Сбербанка, где за каждый платёж с вас потребуют от 3 до 5 рублей комиссии!





Кроме БПС-Сбербанка, об изменениях уже сообщили в Паритетбанке (2 рубля) и в Беларусбанке (2 рубля за каждый платёж в случае отсутствия услуги в дереве услуг ЕРИП). А что другие банки?





“С 1 января стоимость за каждую квитанцию на момент совершения операции именно наличными белорусскими рублями составляет 1,5 рубля, — рассказали Еврорадио в отделении Белагропромбанка. — Раньше комиссия составляла и 10, и 50 копеек. Информации о том, что она будет расти ещё, пока не поступало”.





В отделениях Альфа-Банка, МТБ-Банка, Приорбанка и БСБ-Банка Еврорадио сообщили , что комиссии за расчёты наличными в кассах у них нет. В последнем добавили, что, если и будут-какие-то изменения, информация о них появится на официальном сайте.





Почему банки вообще вводят комиссию при оплате наличными? Ведь вроде бы им выгодно, чтобы мы несли свои деньги в их кассы. Но 5 рублей за 1 платёж — это же заградительная ставка!





“Банки, как никто, умеют считать деньги и способны разобраться в том, что им выгодно, а что нет, — объясняет читателям Еврорадио старший аналитик “Альпари” Вадим Иосуб. — На самом деле большой выгоды в такой операции, как платёж наличными деньгами через кассу, для банка нет вообще. Она появляется только при наличии комиссии”.





Рост комиссии, причём достаточно высокий — до 5 рублей, говорит о том, что банк не хочет заниматься операциями, за которые её взимают. Но просто так отказаться от них он не может — вот и вводит такую “запретительную меру”, чтобы стимулировать людей совершать платежи альтернативными способами.





“Такой политикой банк явно указывает клиентам: платите через интернет, устанавливайте мобильные приложения, расплачивайтесь наличными с помощью специальных терминалов. Или делайте по старинке, но это обойдётся достаточно дорого”, — говорит Вадим Иосуб.





Эксперт убеждён: со временем людям надоест совершать платежи наличными деньгами. Это позволит банкам сэкономить на рабочих местах и аренде помещений, где сидят операционисты.





“Это не новая практика. Комиссию вводили и раньше, — добавляет он. — Скорее всего, рано или поздно все банки пойдут по пути снижения затрат”.





Не секрет, что в банках и на почте коммунальные услуги оплачивают в основном люди старшего возраста. Повышение комиссии — хороший повод научить бабушек и дедушек пользоваться интернетом!



