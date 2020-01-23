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Сколько белорусов зарабатывает больше 10 000 рублей, а сколько — меньше 300

В ноябре прошлого года примерно каждый четвертый белорус зарабатывал от 1000 до 1500 рублей.

При этом зарплаты меньше 300 рублей были у 2,1% населения, а свыше 10 000 — у 0,1%. Это следует из данных Белстата о распределении численности работников по уровню начисленной зарплаты в ноябре 2019 года.


Это данные не включают зарплаты в микроорганизациях и организациях ведомственной подчиненности. Кроме того, зарплаты указываются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов работников (1%).

Почти четверть населения (23,7%) в ноябре получила зарплату от 1000 до 1500 рублей. Еще 18,6% — от 600 до 800 рублей, а 16,8% — от 800 до 1000 рублей. Зарплату меньше 300 рублей получили 2,1% белорусов.

Зарплатами свыше 5000 рублей может похвастаться меньше 1% населения. А зарплатами свыше 10 000 рублей — только 0,1%.

 

В ноябре средняя зарплата по стране снизилась в третий раз за четыре месяца и составила 1 113,1 рубля. Также Белстат подсчитал и медианную зарплату. Она оказалась почти на 250 рублей меньше средней и составила 848,5 рубля.
finance.tut.by
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