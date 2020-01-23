Озимые утрачивают закалку и не могут обрести покой – синоптики

"Снежный покров на полях с озимыми культурами практически отсутствует. По последним данным наблюдений во многих районах страны отмечается небольшое подмерзание верхнего слоя, пишет interfax.by

Температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых зерновых культур и корневой шейки многолетних трав находится в пределах от -1 до +1 градуса Цельсия. При таких агрометеорологических условиях растения утрачивают закалку", - говорится в сообщении на сайте центра.









По данным синоптиков, в ближайшее время резкого понижения температуры воздуха не ожидается. "В третьей декаде января, в связи с преобладанием оттепельной погоды, агрометеорологическая обстановка существенно не изменится", - констатировали в Белгидромете.



