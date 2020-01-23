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Toyota отзывает 3,4 млн машин по всему миру: есть серьезные проблемы

Японская корпорация Toyota Motor Corp объявила, что отзывает 3,4 миллиона автомобилей по всему миру из-за электронного сбоя, который может привести к тому, что подушки безопасности не будут раскрываться в авариях.

Как сообщает Прайм, отзыв, который включает 2,9 миллиона автомобилей в США, охватывает модели Corolla (2011-2019 годов выпуска), Matrix (2011-2013), Avalon (2012-2018) и Avalon Hybrid (2013-2018).

Уточняется, что в данных автомобилях установлен электронный блок управления, который не имеет достаточной защиты от электрических помех, которые могут возникнуть при авариях, что и может привести к неправильной работе подушек безопасности.


В связи с этим специалисты в автосервисах Toyota будут устанавливать специальную защиту от помех, пишет ru.oxu.az
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