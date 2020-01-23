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Будем с нефтью: в Клайпеде разгружают танкер с черным золотом для Беларуси

Как информирует vz.lt, утром 23 января танкер Breiviken зашел в порт и причалил к нефтяному терминалу.

Он доставил 80 тысяч тонн нефти, которую приобрели белорусы. 22 января разгрузка не началась из-за "неблагоприятных погодных условий" — из-за сильного ветра танкер не зашел в порт, пишет euroradio.fm

Предполагается, что на разгрузку потребуется меньше двух дней. В нефтетерминале Клайпедского порта нефть загрузят в цистерны и по железной дороге отправят к белорусской границе. Норвежское "черное золото" поступит на "Нафтан". Известно, что тонна норвежской нефти дороже на $130.


Недавно Александр Лукашенко заявил, что в России будет приобретаться 30-40% нужной Беларуси нефти, остальное планируется завозить через страны Балтии и Украину. Как известно, наша страна до сих пор не имеет договора о поставках российской нефти в 2020 году, и с 1 января они были остановлены.
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