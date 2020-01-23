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В российской Госдуме рассказали, когда хотят ввести единую валюту с Беларусью

Единая валюта в Беларуси и России может быть введена не ранее 2030 года.

Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в комментарии РИА "Новости".

Введение единой валюты прописано в договоре о Союзном государстве 1999 года. И Минск, и Москва на словах высказываются за введение единой валюты, но на самом деле мало что изменилось.

Депутат Водолацкий отметил, что переговоры идут медленно, поэтому и единой валюты в ближайшие 10 лет ждать не стоит.


"С учетом того, как у нас идут подписания так называемых дорожных карт — уже более 80% подписано, даже 90% уже подписано, по некоторым есть вопросы, — то я думаю, что единая валюта у нас может быть не ранее 2030 года", — пояснил он.

Вместе с тем Водолацкий заявил, что Беларусь и Россия уже сейчас эффективно сотрудничают в рамках договора о Союзном государстве в таких сферах, как оборона, промышленность, медицина и культура.
Источник: "Еврорадио"
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