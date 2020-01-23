Разгромная неделя: все валюты снова уступили белорусскому рублю

Валютная корзина подешевела сегодня на 0,11%, а с начала недели уже на 0,87%, но её значение пока находится в плюсе на 0,11% с начала месяца.





Курс доллара снизился ещё на 0,0019 BYN до 2,1137 BYN/USD и оказался на минимуме за 10 дней.





Американская валюта непрерывно дешевеет уже шестые торги подряд. За это время её курс упал на 0,0111 BYN. Напомним, что в среду на прошлой неделе доллар завершил торги на БВФБ на максимуме за 281 день.





Кус евро опустился ещё на 0,0015 BYN до 2,3435 BYN/EUR. Европейская валюта дешевеет уже пятый раз подряд. Её курс за это время обвалился уже на 0,0257 BYN до минимума за 27 дней.





Курс российского рубля упал на 0,0066 BYN до 3,4122 BYN/100 RUB. Российская валюта быстро дешевеет уже четвёртые торги подряд. За это время её курс рухнул на 0,0405 BYN, но с начала января сотня российских рублей подорожала на 0,0140 BYN.







Центробанк России

Российский рубль начал дешеветь к доллару и евро на торгах Московской биржи на фоне снижения цен на нефть сорта BRENT до минимума почти за полтора месяца.





Банк России принял решение поднять официальный курс доллара на завтра на 12 копеек до 61,9515 российских рублей — максимума с начала 2020 года.





Официальный курс евро на завтра вырос на 17 копеек до 68,6856 российских рублей — максимума за две недели.