В Клайпеде сегодня начнут разгрузку норвежской нефти для Беларуси

Руководство порта ссылается на "неблагоприятные погодные условия" (сильный ветер). Ожидается, что утром 23 января танкер войдет в порт. А пока "Breiviken" находится в море около Клайпеды и ждет разрешения.





Нефть отгрузят из танкера в нефтетерминал, а после — в цистерны. Доставка на новополоцкий НПЗ "Нафтан" будет осуществляться по железной дороге.





У Беларуси нет договора на поставки в 2020-м российской нефти, поэтому с 1 января они были остановлены. Переговоры результатов пока не дали, они приостановлены. В Минске считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить российским нефтяным компаниям маржу в прежних объемах. По поручению Александра Лукашенко с конца 2019 года начался поиск альтернативных вариантов поставки нефти. Первая ласточка — норвежская нефть.





На днях Лукашенко заявил, что у России будет приобретаться 30-40% нужной нефти, остальное планируется завозить через страны Балтии и Украину.