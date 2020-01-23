31 декабря 2019 года А.Лукашенко, пообщавшись с В. Путиным и российским премьером Д. Медведевым, а затем совсем уж не по статусу с министром энергетики России А. Новаком на предмет поставок российской нефти в Беларусь, объявил, что этой самой нефти не будет. По крайней мере, пока. А значит, требуется поставка из альтернативных источников.





В качестве причин, по которым стороны не смогли договориться, в СМИ называют три:





— якобы запрет Кремля поставлять нефть в Беларусь;





— якобы российские компании предложили белорусам цены выше мировых;





— якобы премия российским нефтяным компаниям в размере 10 долларов за тонну, которая уплачивается белорусской стороной.





Последняя версия представляется наиболее вероятной, так как о ней сообщили непосредственно профессиональные участники переговоров. Белорусская сторона уже долгое время пытается добиться отказа российских поставщиков нефти от премии. Но те категорически отказываются, так как эти деньги идут непосредственно нефтяным компаниям. 240 млн долларов в год лишними никак не будут...





Очевидно, активные телефонные переговоры с российскими чиновниками в конце декабря и были посвящены улаживанию этого вопроса. Но когда стало ясно, что политического веса и авторитета А. Лукашенко не хватает даже на скидку в 10 долларов с тонны нефти из «нашей России», нервы сдали.





И было дано указание: от российской нефти отказаться до тех пор, пока русские не пойдут на уступки; найти альтернативные источники. Надежда была в том, что российские нефтяные компании не рискнут потерять такого крупного потребителя, как Беларусь, и пойдут на попятную. О том, что решение было спонтанным, свидетельствует несколько моментов.





Во-первых, на начало января оказалось, что никаких контрактов с альтернативными поставщиками у «Белнефтехима» нет. Как нет и понимания, кто таким поставщиком может быть. В итоге обратились даже к нефтетрейдерам в Польше, странах Балтии и в Украине, которые могут предложить ту же самую российскую нефть. Только по мировым ценам, умноженным на премию посреднику и на местные налоги и сборы.





Во-вторых, даже с учетом нефтяной премии поставщикам, российский продукт при прямой закупке был на 17% дешевле текущих мировых цен. Что давало экономию в 1,92 млрд долларов в год (в 8 раз больше, чем пытается сэкономить Лукашенко).





В-третьих, белорусская нефтянка подошла к событию с полупустыми «баками».





Но, благодаря такой спонтанности, мы по крайней мере получили представление об устойчивости нашей нефтяной отрасли.









«Белнефтехим» сообщил, что запасы на 1 января составляли 500 тысяч тонн. Это позволяло поддерживать работу наших НПЗ на минимально технологически допустимом уровне 20 дней.





То есть минимальная ежедневная потребность нашей нефтянки составляет 25 тысяч тонн нефти. Или 9,125 млн тонн в год. С учетом собственной добычи Беларусь либо вынуждена импортировать не менее 7,5 млн тонн нефти в год, либо закрывать один из своих НПЗ.





Далее было заявлено, что запасы ГСМ на нефтебазах составляют примерно 10-дневный запас.





Итого: мы ввязались в нефтяную войну, имея 30-дневный запас нефти и ГСМ.





Собственная нефтедобыча дает около 140 тысяч тонн в месяц. Это дополнительные 6 дней. Значит, мы смогли бы продержаться без новых поставок до 5 февраля максимум?..









По понятным причинам нефть относится к категории критически значимых товаров. От доступа к ней зависит устойчивость функционирования и экономики, и государства в целом. За рубежом давно действует правило: минимальный текущий запас нефти и нефтепродуктов должен покрывать потребности в них в течение 90 дней.





Совершенно очевидно, что официальный Минск ввязался в нефтяную войну с заведомо слабой позиции и даже не подготовившись к ней. Ситуация, как в той старой солдатской поговорке: выстрелим себе в ногу, может, враг испугается...







