"Всеми участниками встречи было высказано мнение о том, что ряд предложений, высказанных в обращении водителей такси, являются неприемлемыми", - говорится в заявлении МАРТ по итогам рабочей встречи по проблемным вопросам автомобильных перевозок такси при участии представителей Минтранса, ассоциаций перевозчиков и диспетчерских служб такси.





В ходе встречи также было также отмечено, что все возникающие вопросы необходимо решать цивилизованно и открыто.





20 января в ряде СМИ появились сообщения о требовании водителей такси повысить стоимость поездок.





В ближайшее время МАРТ и Минтранс с приглашением представителей сторон всех заинтересованных участников рынка будет проведено очередное заседание рабочей группы, в ходе которого планируется рассмотреть поднятые в обращении вопросы.





Кроме того, в МАРТ напомнили, что существующие проблемы функционирования рынка услуг такси уже рассматриваются. Так, в 2019 году была создана рабочая группа по вопросам развития конкуренции на рынке перевозок пассажиров автомобилями такси, в состав которой входят представители МАРТ, Минтранс, МНС, ассоциаций ряда автомобильных перевозчиков, диспетчерских служб и информационные системы. Также, Заместителем премьер-министра Беларуси Владимиром Кухаревым. 26 ноября 2019 г. утвержден Комплексный план мер по наведению порядка в сфере автомобильных перевозок пассажиров.









Как сообщалось, белорусские таксисты в открытом письме к МАРТ требовали повышения тарифов, в противном случае 31 января они устроят забастовку.





Глава МАРТ Владимир Колтович в ответ на письмо заявил, что "таким образом диалог мы не построим". Он призвал участников рынка решать подобные вопросы в открытом режиме и заверил, что для этого ведомство готово предоставить свою площадку. При этом министр отметил, что должны учитываться интересы обеих сторон - как перевозчиков, так и пассажиров.





Между тем первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович на рабочей встрече в МАРТ высказал мнение, что цены на услуги такси могут снизиться еще больше с приходом на рынок новых игроков.