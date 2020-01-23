+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Стоимость компании Tesla превысила 100 миллиардов долларов

Рыночная капитализация американской автомобильной компании Tesla Motors превысила 100 миллиардов долларов США, свидетельствуют данные биржевых торгов.

Акции компании Илона Маска во вторник на бирже NASDAQ подорожали на 1,4%, достигнув отметки 555 долларов за одну ценную бумагу, что увеличило стоимость Tesla до 100,1 миллиарда.

За прошедшие три месяца акции Tesla увеличились в цене в три раза: только в октябре минувшего года, после публикации финотчетности за девять месяцев, их стоимость подскочила на 20%.

Эксперты это связывают с тем, что на автомобили Tesla в мире сейчас большой спрос, а потребители весьма лояльны к данному бренду – как в ситуации с продуктами Apple.

Компания Tesla Motors была основана в 2003-м как производитель электромобилей и связанных с ними технологий. Ее штаб-квартира расположена в Пало-Альто (штат Калифорния). В начале января Маск открыл первый завод компании за пределами США - в китайском Шанхае: предприятие будет производить до 250 тысяч электромобилей Tesla различных модификаций.
Источник: sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...
Павел Севярынец
Піліп Шаўроў і Аляксандр Пушкін
Валерий Щукин
Участковая комиссия требует сатисфакции
Павел Знавец
"Слуга Коломойского". О событиях в Украине.
Анатолий Шумченко
Россия не изменит курса


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru