Стоимость компании Tesla превысила 100 миллиардов долларов
Рыночная капитализация американской автомобильной компании Tesla Motors превысила 100 миллиардов долларов США, свидетельствуют данные биржевых торгов.
Акции компании Илона Маска во вторник на бирже NASDAQ подорожали на 1,4%, достигнув отметки 555 долларов за одну ценную бумагу, что увеличило стоимость Tesla до 100,1 миллиарда.
За прошедшие три месяца акции Tesla увеличились в цене в три раза: только в октябре минувшего года, после публикации финотчетности за девять месяцев, их стоимость подскочила на 20%.
Эксперты это связывают с тем, что на автомобили Tesla в мире сейчас большой спрос, а потребители весьма лояльны к данному бренду – как в ситуации с продуктами Apple.
Компания Tesla Motors была основана в 2003-м как производитель электромобилей и связанных с ними технологий. Ее штаб-квартира расположена в Пало-Альто (штат Калифорния). В начале января Маск открыл первый завод компании за пределами США - в китайском Шанхае: предприятие будет производить до 250 тысяч электромобилей Tesla различных модификаций.
Источник: sputnik.by
08:07 23/01/2020
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